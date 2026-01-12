Sostinėje pradeda kursuoti papildomas greitojo autobuso maršrutas

Naujas 3G-A maršrutas vyks atkarpa Fabijoniškių žiedas–Ukmergės gatvė–Žaliasis tiltas.
Kaip anksčiau yra teigęs sostinės meras Valdas Benkunskas, sprendimas paleisti naują maršrutą priimtas atsižvelgus į gyventojų poreikius.
„Reaguodami į juos, priėmėme sprendimą sukurti naują 3G-A maršrutą, kuris vyks Fabijoniškių žiedas–Šeškinė–Centras (Žaliasis tiltas) atkarpa, nes būtent Ukmergės gatve iki Žaliojo tilto yra intensyviausias šio maršruto naudojimas. Tai leis ir turėti viešąjį transportą arčiau namų, ir geriau paskirstyti šiai dienai pilnus 3G autobusus“, – pranešime cituotas V. Benkunskas.
