Sostinėje rudenį bus pasodinta daugiau nei 55 tūkst. naujų augalų

Kaip pranešė savivaldybė, sostinėje ketinama pasodinti 941 medį, 22,3 tūkst. krūmų ir per 32 tūkst. žolinių augalų.
Nauji želdiniai atsiras tiek atnaujinamose gatvėse, tiek gyvenamuosiuose rajonuose, kur bus surengtos bendruomeninės sodinimo talkos.
„Želdinimas Vilniuje vyksta nuosekliai – pavasarį pasodinome daugiau kaip 2,7 tūkst. medžių, o rudenį dar beveik tūkstantį. Svarbu ne tik bendras skaičius, bet ir tai, kad želdiniai atsirastų ten, kur jų labiausiai reikia – prie gatvių, gyvenamuosiuose rajonuose, atnaujinamose viešosiose erdvėse“, – pranešime pažymėjo Vilniaus savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriaus vadovas Gintautas Runovičius.
Anot savivaldybės, dalis želdinių bus sodinama kartu su vykdomais gatvių tvarkymo darbais – Švitrigailos, Panerių ir Kauno, Naugarduko, T. Ševčenkos ir A. Vivulskio gatvių atkarpose.
Rudenį taip pat suplanuotos trys sodinimo talkos Justiniškių, Baltrušaičio ir Medeinos gatvėse. Jų metu bus sodinami ąžuolai, liepos, pušys, beržai, klevai, bukai, skroblai, šermukšniai, taip pat sedulos, aronijos, putinai, lanksvos ir kiti krūmai.
Savivaldybės duomenimis, per pavasarinį želdinimo sezoną Vilniuje jau pasodinta 2,7 tūkst. medžių, 16,2 tūkst. krūmų ir 31,8 tūkst. žolinių augalų.
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