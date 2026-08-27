Sostinėje tęsiami infrastruktūros darbai: žadama darbus baigti iki rugsėjo

„Rudens pradžia Vilniuje tradiciškai reiškia didesnius transporto srautus: į miestą sugrįžta moksleiviai, studentai, gyventojai po atostogų, todėl eismo intensyvumas smarkiai išauga. Daugiau nei įprastai kantrybės prireikia ir dėl vykstančių gatvių bei kitos susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbų.
Stengiantis užtikrinti kuo sklandesnes keliones prasidėjus naujiems mokslo metams, dalį gatvių atnaujinimo darbų planuojame užbaigti dar iki rudens. Didžiausios rangovų pajėgos suplanuotos taip, kad pagrindinėse sostinės gatvėse darbai pasibaigtų kuo greičiau“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Šiuo metu Vilniuje jau baigta apie 20 km gatvių remonto darbų. Tarp užbaigtų objektų – Subačiaus, Žaliųjų Ežerų, Kirtimų, M. K. Paco gatvės, Abiejų Tautų Respublikos plentas, dalis Laisvės prospekto.
Skaičiuojama, kad darbai vyksta dar apie 14 km gatvių atkarpų. Rangovų techniką vis dar galima pastebėti Švitrigailos, P. Lukšio, A. Goštauto gatvėse, Kalvarijų g. atkarpoje nuo Ozo g. iki K. Ulvydo g., S. Konarskio, Jogailos, Džiaugsmo ir kitose gatvėse.
Iki rugsėjo 1-osios važiuojamosios dalies įrengimo darbus planuojama pabaigti Geležinio Vilko, Kalvarijų, P. Lukšio, Kareivių, Šilo, Bieliūnų, S. Batoro, A. Goštauto, L. Sapiegos, Lentvario gatvėse, taip pat Laisvės prospekte.
Sostinėje vykdomi darbai apima gatvių rekonstrukciją, kapitalinį remontą, paviršinių nuotekų tinklų ir kitos susisiekimo infrastruktūros atnaujinimą, todėl dalies didesnės apimties projektų pabaigos dar teks palaukti. Darbai tebevyksta Trakų, J. Basanavičiaus, B. Radvilaitės, Maironio, V. Kudirkos, Jogailos, Vilniaus, Džiaugsmo ir kitose gatvėse.
Šiuo metu gatvių remonto darbus Vilniuje vykdo 8 pagrindiniai rangovai.
Tobulinama eismo sistema, stiprinamas viešasis transportas
Skaičiuojama, kad kasmet eismo intensyvumas rudens pradžioje išauga apie 9–20 proc. Siekiant suvaldyti išaugusius transporto srautus, Vilniuje atnaujinama ir tobulinama eismo sistema: atnaujinami šviesoforai, diegiami nauji eismo jutikliai ir išmanios sistemos.
Kol vyksta susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbai, vairuotojų prašoma ypač piko valandomis planuojant keliones rinktis alternatyvius maršrutus ir, esant galimybei, vengti šių gatvių bei jų ruožų: Švitrigailos, Žirmūnų, Ozo ir Ukmergės, Gariūnų, Džiaugsmo, Trakų ir Vokiečių, T. Narbuto, V. Kudirkos ir Rinktinės gatvių.
Eismą Vilniuje realiu laiku galima stebėti čia.
Įvertinus viešojo transporto keleivių srautus ir prognozuojamą rudens kelionių poreikių, nuo rugsėjo 1-osios į sostinės gatves taip pat išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai.
Atnaujintus viešojo transporto tvarkaraščius jau galima rasti stops.lt ir judu.lt.
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