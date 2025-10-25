 Sostinėje toliau naikinami invaziniai uosialapiai klevai

Sostinėje toliau naikinami invaziniai uosialapiai klevai

2025-10-25 19:35
ELTOS inf.

Vilniaus miesto savivaldybei vasarą pradėjus sostinėje naikinti invazinius uosialapius klevus, darbai tęsiami ir rudenį.

Sostinėje toliau naikinami invaziniai uosialapiai klevai
Sostinėje toliau naikinami invaziniai uosialapiai klevai / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Sparčiai plintantys medžiai šiuo metu naikinami Neries pakrantėje – Antakalnio teritorijoje, taip pat Verkių, Žirmūnų ir Žvėryno seniūnijų pakrantėse bei Vingio parko pusėje, pranešė sostinės savivaldybė.

Anot jos, vasarą Šeškinės šlaitų geomorfologiniame draustinyje uosialapiai klevai naikinti 28 hektarų plote. Medžiai buvo apdoroti herbicidais, o mažesni uosialapiai klevai tiesiog iškirsti.

Pavasarį bus tikrinama, ar medžiai vis dar gyvybingi. Nudžiūvę bus iškirsti kitais metais, o atsigaunantys – dar kartą apdorojami herbicidais. 

Šiame straipsnyje:
Vilnius
invaziniai uosialapiai klevai
naikinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų