Sostinės gyventojams – nemaloni žinia

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ketvirtadienį patvirtino naujus įmonės paslaugų tarifus.
Nuo vasario 1 dienos daugiabučių gyventojams tarifas padidės nuo 1,82 iki 2,02 euro už kubinį metrą (be PVM), individualių namų gyventojams – nuo 1,79 iki 1,99 euro, įmonėms – nuo 1,85 iki 2,05 euro.
„Vilniaus vandenų“ teigimu, didžiausios įtakos paslaugų brangimui turėjo bendrovės investicijos į infrastruktūrą bei fizinę saugą.
„Numatytų būtinųjų plėtros sprendimų įgyvendinimas turės įtakos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tarifui, tačiau net ir po pasikeitimo jis išliks vienas mažiausių šalyje“, – pranešime teigė „Vilniaus vandenų“ Finansų tarnybos direktorius Simonas Klimavičius.
Be to, VERT suderino bendrovės 62,3 mln. eurų investicijas 2023–2028 metais. Per pastaruosius trejus metus joms išleista daugiau nei 115 mln. eurų.
„Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas daugiau nei 600 tūkst. klientų Vilniuje bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose, įmonė išgauna ir pateikia 28 proc. šalyje sunaudojamo geriamojo vandens.
(be temos)