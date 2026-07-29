Sostinės savivaldybė steigia Švietimo ir jaunimo departamentą

Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams.
„Vilnius šiuo metu vykdo didžiausią nepriklausomos Lietuvos istorijoje naujų darželių ir mokyklų statybą. Per ateinančius penkerius metus rekonstruosime daugiau nei dešimt Vilniaus mokyklų. Tam, kad šie pokyčiai realiai lemtų kokybės augimą, imamės pertvarkyti ir švietimo administraciją“, – pranešime cituojamas Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
„Aiškesnės atsakomybės, tikslingesnis duomenų panaudojimas ir glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis padės greičiau spręsti mokykloms kylančius iššūkius ir išlaikyti aukščiausius švietimo kokybės standartus“, – sako jis.
Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu Vilniaus švietimo sistemoje kaupiami įvairūs mokinių pasiekimų, įtraukties ir kiti duomenys yra išskaidyti tarp skirtingų sistemų ir organizacijų, todėl sudėtinga matyti bendrą situaciją ir priimti būtinus sprendimus.
Taip pat ugdymo įstaigų veiklos planavimo ir rezultatų vertinimo praktikos nėra pakankamai vieningos, o mokykloms reikalinga pagalba ne visada pasiekia jas pakankamai greitai ir koordinuotai. Vyko susitikimai ir su pavaldžių įstaigų bei mokyklų vadovais, į procesą buvo įtraukti esamų su švietimu susijusių skyrių darbuotojai.
Skelbiama, kad naujajame valdymo modelyje aiškiau atskiriamos strateginės ir vykdomosios funkcijos. Steigiamas Švietimo ir jaunimo departamentas, kuris kartu su savivaldybės vadovybe formuos švietimo politiką, nustatys strateginius prioritetus, siektinus rezultatus ir vykdys jų stebėseną.
Departamentą sudarys Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo skyrius bei Neformaliojo švietimo ir jaunimo politikos skyrius.
Pranešama, kad tokios organizacijos kaip „EDU Vilnius“ ir „Vilniaus vystymo kompanija“ pagal savo kompetenciją bus atsakingos už projektų įgyvendinimą, metodinę pagalbą, duomenų analizę, infrastruktūros vystymą ir kitas vykdomąsias funkcijas.
Savivaldybė tikisi, kad naujoji struktūra padės sumažinti funkcijų persidengimą, aiškiai paskirstyti atsakomybes ir efektyviau panaudoti turimus išteklius.
Pabrėžiama, jog naujojo Vilniaus švietimo valdymo modelio pagrindinis tikslas – užtikrinti greitesnį sprendimų priėmimą, skaidrumą ir glaudesnį savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų bendradarbiavimą.
Minėti pokyčiai įgyvendinami etapais, naujasis Švietimo ir jaunimo departamentas pradės veikti nuo šių metų spalio 1 dienos.
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