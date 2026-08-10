Sostinės valdžia išdavė leidimą naujo darželio-pradinės mokyklos statybai

Naujoji 14,2 tūkst. kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokyklą galės lankyti 576 vaikai, o darželį – 380.
Numatoma, kad teritorijos pietrytinėje dalyje bus statomas dviejų aukštų darželio pastatas, centre – trijų aukštų pradinė mokykla, o pietvakarinėje dalyje – dviejų aukštų sporto salė.
Darželis turės atskirą vidinį kiemą, į kurį bus galima patekti tiesiai iš pastato. Jame suplanuotos žaidimų aikštelės, smėlio dėžės, stoginės, sveikatinimo takai ir daržo zona.
Pradinės mokyklos pastate bus įrengtas atriumas, aplink kurį išsidėstys bendrosios erdvės. Pirmajame aukšte numatoma renginių salė, biblioteka, valgykla, sporto ir šokių salės, dailės ir muzikos klasė. Mokyklos antrajame ir trečiajame aukštuose įsikurs klasės, administracijos kabinetai.
Mokyklos teritorijoje taip pat planuojamos dvi lauko klasės, sporto aikštelės, žaidimų erdvės, daržas ir vaismedžių sodas.
Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti 2028 metais.
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