Sporto salė – tiesiai po langais: vilnietis sugalvojo būdą, kad neliktų pasiteisinimų

Idėja Tomui kilo ne ieškant vietos naujam sporto aikštynui, o tiesiog leidžiant laiką kieme su vaikais. Šalia vaikų žaidimų erdvės esančiame parkelyje buvo pakankamai vietos nedidelei sporto zonai, tačiau tokios vietos čia nebuvo.
„Norėjosi labai paprasto dalyko – kad norint pasportuoti nereikėtų niekur važiuoti. Gyvename šalia vaikų žaidimų aikštelės, taigi pagalvojau, kad šalia jos galėtų būti vieta ir tėvams pajudėti gryname ore. Mieste pradėjo populiarėti lauko treniruoklių erdvės, kilo mintis – dalyje parkelio įrengti nedidelę, bet funkcionalią sporto zoną“, – prisiminė Tomas.
Savo idėją jis pateikė dalyvaujamojo biudžeto programai „Dalyvauk! Vilnius“. Idėja sulaukė gyventojų palaikymo ir buvo atrinkta įgyvendinti. Taip tai, kas iš pradžių buvo tik vieno gyventojo pastebėjimas, tapo nauja vieta visiems norintiems aktyviai leisti laiką.
Iš kelių minučių iki sporto
Naujoje 84 kv. m erdvėje Žirmūnuose (Olimpiečių gatvėje) įrengtas gimnastikos kompleksas, lygiagretės ir saugi guminė danga. Čia galima sportuoti be išankstinės registracijos ar mokamos narystės.
Sporto erdvė atsirado ir šalia vaikų žaidimų aikštelės neatsitiktinai. Kol vaikai žaidžia, tėvai gali skirti laiko sau – atlikti kelis pratimus, prasijudinti ar tiesiog aktyviai praleisti laiką lauke.
Tomas sakė, kad būtent tokio paprastumo ir norėjosi – kad sportas būtų ne dar vienas suplanuotas darbas dienotvarkėje, o lengvai pasiekiama kasdienybės dalis.
„Kai sporto vieta yra tavo kieme, nereikia laukti tinkamos dienos ar specialiai tam ruoštis. Gali nusileisti į kiemą net ir trumpam. Galbūt pradžioje atliksi tik kelis pratimus, bet svarbiausia – kad pradėti būtų paprasta“, – sakė vilnietis.
Baimintasi vandalizmo, dabar pilna gyvybės
Pristačius idėją bendruomenei, netrūko ir skeptiškų nuomonių. Daugiausia abejonių kilo ne dėl pačios sporto erdvės poreikio, o dėl to, ar naujoji erdvė netaps viešosios tvarkos pažeidėjų susibūrimo vieta, ar inventorius nebus niokojamas, ar vakare ši vieta netaps triukšmingu susibūrimo tašku.
Atsakymą davė patys gyventojai – balsuodami už projektą. Šiandien visas nedidelis parkelis yra įveiklintas ir gyvas. Gyventojai gali rinktis – sportuoti lauko treniruokliais, žaisti krepšinį, leisti laiką vaikų žaidimų aikštelėje ar tiesiog būti viešojoje erdvėje šalia savo namų.
„Mane maloniai nustebino ir nudžiugino tai, kad vietos gyventojai taip aktyviai palaikė ir atidavė savo balsus už šį projektą. Didžiosios dalies bendruomenės reakcija buvo labai šilta ir palaikanti. Vieta tapo tikru traukos centru tėvams su vaikais: jie čia nuolat juda, karstosi ir leidžia laiką, o tai ir yra svarbiausia“, – pasakojo idėjos autorius.
Galimybė kiekvienam
Tomo istorija – tik vienas iš pavyzdžių, kaip viena gyventojo idėja gali tapti realiu miesto pokyčiu. Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai „Dalyvauk! Vilnius“.
Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą – nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimų aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų, padedančių atskleisti ir pasakoti vietos istoriją.
Idėjų laukiama iki š. m. rugsėjo 27 d., o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt.
Šiemet gyventojų idėjoms planuojama paskirstyti daugiau nei 1,6 mln. Eurų.
Mažos apimties idėjoms (seniūnijų) numatyta paskirstyti 630 tūkst. Eur biudžetą – konkrečios seniūnijos projektui ar projektams bus skiriama iki 30 tūkst. eurų.
O didelės apimties (miesto) idėjoms bus paskirstytas 1 mln. eurų – konkrečiai idėjai neviršijant 250 tūkst. eurų biudžeto.
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