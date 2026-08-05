Su Prunskiene atsisveikinantys buvę kolegos: ji buvo viena ryškiausių virsmo metų žvaigždžių

Atsisveikinti su K. Prunskiene taip pat susirinko buvę kolegos, dabartinės Vyriausybės nariai – ministrai, viceministrai, premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat – Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Ne vienerius metus su K. Prunskiene dirbęs signataras Česlovas Juršėnas pasakojo prisimenantis ją kaip aktyvią ir rimtą ekonomikos specialistę. Politikė bendražygių taip pat buvo vadinama „gintarine ledi“.
„Su K. Prunskiene mes buvome pažįstami nuo 1988 metų, kai buvo sutvertas Sąjūdis ir ji pradėjo reikštis. (…) Ją aš prisimenu visų pirma kaip labai aktyvią, labai rimtą ekonomikos specialistę, kuri dar anais tarybiniais laikais siekė, kaip tada buvo sakoma, ekonominio savarankiškumo Tarybų Sąjungoje. O paskui aktyviai įsijungė į visą revoliucinį išsivadavimo judėjimą ir buvo viena ryškiausių žvaigždžių, nes prie visų jos pliusų ji dar buvo daili dama su labai gražia šypsena, kurią aš vadinau, ir kiti vadino, gintarine (…), su kuria ji užkariavo ir Vakarus, kai 1990-ųjų pavasarį išvyko į didžiulę kelionę po pagrindines Vakarų valstybes“, – žurnalistams trečiadienį pasakojo Č. Juršėnas.
„Kazimira yra tikrai tų pirmųjų virsmo metų viena ryškiausių žvaigždžių, ir tokia ji liko mano atmintyje“, – pabrėžė jis.
K. Prunskienės vadovautoje Vyriausybėje prekybos ministru dirbęs Albertas Sinevičius pasakojo, jog buvusi bendražygė turėjo gebėjimą suburti žmones.
„Ji vis tiek žinojo, turėjo Dievo dovaną parinkti žmones, kuriais galėjo pasitikėti. Ir kodėl aš taip galiu drąsiai pasakyti? Pas mus pirmos Vyriausybės klubas susikūręs yra, kuriam jau 30 metų. (…) Per tiek metų ji taip sugebėjo mus suburti (…). Jos čia nuopelnas buvo kaip premjerės – sugebėti rinkti, iškrapštyti iš visų kampų ir surinkti Vyriausybę, kuriai reikalų buvo“, – pasakojo A. Sinevičius.
Pavakarę už velionę bažnyčioje bus laikomos Šv. Mišios.
Atsisveikinti su K. Prunskiene bus galima ir ketvirtadienį ryte. Vidurdienį prie velionės urnos su palaikais stos Garbės sargyba, po kurios bus atliekamos religinės apeigos ir išrikiuojama Garbės palyda.
13 val., išnešus urną, formuosis gedulinga procesija, kuri vyks į Antakalnio kapines.
Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls Signatarų kalnelyje. Prie kapavietės bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute.
Nuleidžiant urną į žemę, nuskambės trys salvių šūviai, bus giedamas Lietuvos himnas. Laidotuvių ceremonijos metu velionės artimiesiems taip pat bus iškilmingai perduota valstybės vėliava.
ELTA primena, kad Nepriklausomybės Akto signatarė, pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus.
Lietuvos politikos veikėja, ekonomikos mokslų daktarė K. Prunskienė 1990–1991 m. buvo pirmoji ministrė pirmininkė po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
Aktyviai politikoje K. Prunskienė veikė ir 1996–2008 metais, jis buvusi Seimo narė, 2004–2008 m. dviejose Vyriausybėje vadovavo Žemės ūkio ministerijai.
2012 m. vasarį K. Prunskienę ištiko insultas, nuo tada ji nebedalyvavo visuomeniniame šalies gyvenime.
(be temos)
(be temos)