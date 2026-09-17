Sunkią negalią turintiems vilniečiams – dienos socialinės globos centrų paslaugos arčiau namų

„Socialinės paslaugos turi būti kuo arčiau žmogaus – tai svarbu ne tik dėl patogesnės kasdienybės, trumpesnės kelionės iki paslaugų, bet ir dėl galimybės dalyvauti bendruomenės gyvenime, palaikyti ryšį su artimaisiais ir būti kuo savarankiškesniam. Džiaugiuosi, kad didindami paslaugų prieinamumą sukuriame ir daugiau vietų, ir geresnę paslaugų kokybę, orientuotą į individualumą ir mūsų gyventojų įgalinimą“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Sostinėje duris atvėrė net du naujai įrengti ir asmenų su sunkia intelekto negalia poreikiams pritaikyti dienos centro „Šviesa“ padaliniai – Birželio 23-osios ir Vydūno gatvėse. Atsižvelgiant į lankytojų poreikius, centruose įrengti lubiniai ir mobilūs keltuvai, patalpos pritaikytos laisvam judėjimui neįgaliojo vežimėliu, sudarytos sąlygos lankytojų fizinio aktyvumo, edukacinėms, terapinėms veikloms, poilsio ir privatumo užtikrinimui.
Centruose atnaujinti buitiniai prietaisai, virtuvės, biuro ir kiti baldai, atnaujinta priešgaisrinė sistema, sutvarkyta elektros instaliacija. Abiejų dienos centrų patalpų remonto ir pritaikymo paslaugų teikimui darbams atlikti skirta apie 187 tūkst. Eur. Dalį būtinų darbų atliko Savivaldybės įmonė „Grinda“.
Paslaugos teikiamos arčiau namų
Dienos socialinės globos paslaugos apima įvairiapusę pagalbą, pritaikytą individualiems žmogaus poreikiams – nuo kasdienių ir socialinių įgūdžių ugdymo, užimtumo bei laisvalaikio veiklų iki sveikatos priežiūros, maitinimo ir transporto paslaugų. Taip siekiama stiprinti žmogaus savarankiškumą, gebėjimą dalyvauti kasdieniame gyvenime ir palaikyti socialinius ryšius.
Naujuose dienos centro „Šviesa“ padaliniuose – Naujamiesčio ir Pilaitės seniūnijose – šios paslaugos atitinkamai bus teikiamos 10 ir 12-ai suaugusiųjų. Kai kuriems jų kelionė iki naujo centro ir atgal namo užtruks ne ilgiau nei 15–30 minučių, kai anksčiau ji trukdavo net iki 2 val.
Trumpesnė kelionė iki dienos centro ir atgal namo leidžia lankytojams mažinti kasdienių kelionių nuovargį ir daugiau laiko skirti pačioms paslaugoms, užimtumui ir bendravimui. Optimizuojant dienos socialinės globos paslaugų teikimą Vilniaus mieste, ir toliau bus siekiama jas teikti kuo arčiau žmonių gyvenamosios vietos ir mažesnėse grupėse geriau atliepti individualius asmenų su negalia bei jų artimųjų poreikius.
Didesnis paslaugų prieinamumas gyvenamojoje aplinkoje taip pat padeda žmonėms su negalia išlaikyti įprastą kasdienę rutiną, ryšį su šeima ir bendruomene, o artimiesiems – lengviau derinti artimojo priežiūrą su darbu ar kitais kasdieniais įsipareigojimais. Be to, tai teigiamai veikia centro lankytojų elgesį bei savijautą.
„Pradėjusi dirbti mažesniame centre iškart pastebėjau teigiamus pokyčius lankytojų emocinėje būklėje ir grupės dinamikoje. Grupės atmosfera tapo ramesnė ir pozityvesnė, lankytojai jaučiasi saugiau, stiprėja jų ryšys bei pasitikėjimas darbuotojais.
Naujuose centruose, kurių aplinka labiau primena namus, o ne instituciją, lankytojams taip pat sudaryta daugiau galimybių savarankiškai atlikti kai kuriuos kasdienius darbus, ugdytis ir stiprinti įgūdžius. Tokia aplinka skatina jų atsakomybę, suteikia daugiau galimybių patirti sėkmę bei jaustis visaverčiais ir reikšmingais centro bendruomenės nariais“, – sakė dienos centre Naujamiestyje dirbanti socialinė darbuotoja Indrė Kolberkytė.
Dienos socialinės globos centruose dirba socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ir individualios priežiūros darbuotojai. Į šiuos naujus padalinius iš kitų skyrių tam tikromis dienomis atvyksta sporto, ergoterapijos, muzikos terapijos ir kitų sričių specialistai.
Vilniuje – 20 dienos socialinės globos centrų
Vilniaus miesto savivaldybėje veikia 15 dienos centrų, kuriuose paslaugas gauna apie 260 darbingo ir apie 30 senyvo amžiaus vilniečių.
Šiuo metu dienos centruose yra 44 laisvos vietos, iš jų – 19 darbingo amžiaus ir 25 senyvo amžiaus asmenims. Dalyje dienos centrų yra susiformavusios laukiančiųjų eilės dėl asmenų prašymo gauti paslaugas būtent juose.
Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, aprūpintojas rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis gali kreiptis į Vilniaus socialinių paslaugų centrą, pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus (sužinoti daugiau: tel. +370 670 07 109, +370 670 17 576, el. p. [email protected].)
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