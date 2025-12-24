Per šventes sostinės viešasis transportas kursuos kitaip

Kūčių ir Kalėdų dienomis viešasis transportas mieste kursuos pagal savaitgalių ir šventinių dienų tvarkaraščius.
Gruodžio 29–sausio 2 dienomis pagal savaitgalių ir šventinių dienų tvarkaraštį kursuos 11, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 38, 41, 51, 57, 61, 62, 88 ir 114 maršrutai.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, nuo 20 val. iki sausio 1 dienos 4 val. ryto visas viešasis transportas bus nemokamas. Be to, Naujųjų naktį naktiniai maršrutai kursuos dažniau – kas 15 minučių, išskyrus N8 maršrutą, kuris važiuos kas 30 min.
Naujausi komentarai