Taryba pritarė buvusios Rakonių mokyklos pastato perdavimui šauliams

Už sprendimą balsavo 28 tarybos nariai, prieš nebuvo, 2 susilaikė.
Savivaldybei priklausantis pastatas šauliams panaudos pagrindais bus perduotas vieniems metams. Pirminiame projekto variante buvo siūloma jį perduoti dešimčiai metų.
Posėdyje Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininko pavaduotoja Laura Mineikienė teigė, kad 13 bendruomeninių organizacijų vienijančios sąjungos valdyba nusprendė palaikyti pastato perdavimą šauliams.
„Pirmiausia, kalbant apie strateginę vertę, turbūt mes visi suprantame, kad Šaulių sąjungos veikla yra strategiškai svarbi tiek rajono, tiek regiono mastu“, – tarybos posėdyje sakė L. Mineikienė.
Anot jos, iš šaulių veiklos naudą gauna ne tik organizacijos nariai – šauliai dalyvauja bendruomenių renginiuose, moko gyventojus, bendradarbiauja su policija, greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių ir kitų tarnybų atstovais.
L. Mineikienės teigimu, Rakonių kompleksas šaulių poreikiams tinkamas ir dėl savo dydžio bei geografinės padėties. Jos teigimu, šaulių mokymuose vidutiniškai dalyvauja apie 120 žmonių, o turint tinkamą infrastruktūrą vienu metu galėtų vykti skirtingos veiklos – mokymai, jaunimo ugdymas, dronų stebėjimo užsiėmimai ar kiti renginiai.
Kilo klausimų dėl triukšmo
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Marija Rekst posėdyje atkreipė dėmesį į dėl netoliese veikiančios šaudyklos anksčiau gyventojų keltą triukšmo problemą.
„Labai skundžiasi gyventojai dėl triukšmo“, – sakė M. Rekst, klausdama, ar situacija per pastaruosius metus pasikeitė.
L. Mineikienė pabrėžė, kad šaudyklos veikla nėra susijusi su taryboje svarstomu Rakonių pastato perdavimu.
„Triukšmas susidaro ne iš mokymo, triukšmas susidaro iš papildomų veiklų. Jos jau yra, yra jau šaudyklos, kurios daug metų jau yra. Mes papildomų jų neprašome sukurti“, – sakė ji.
Tarybos narys Vaidas Augūnas taip pat ragino kolegas pritarti projektui ir tikino, kad pastate numatoma veikla papildomo triukšmo gyventojams neturėtų sukelti.
„Tai būtų galima palyginti su štabu. Štabe niekados kariuomenė nešaudo, ten vyksta mokymai, vyksta susitikimai“, – kalbėjo V. Augūnas.
LŠS Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vado pavaduotojas Geraldas Pukelis savo ruožtu teigė negalintis posėdžio metu atsakyti, ar buvo gauta skundų būtent dėl netoliese esančios šaudyklos, tačiau pabrėžė, kad jos ir svarstomo pastato veikla nėra tapati.
Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius taip pat ragino šiuos klausimus atskirti.
„Čia apie patalpas kalbant, tai daugiau bendrai, kad turėtume mokymo centrą, kur mūsų jaunimas ir mes kiekvienas galėtume būti įtraukti dėl tam tikrų dalykų“, – sakė meras.
Pasak jo, tokiame centre galėtų vykti taktikos, pirmosios pagalbos, kovos su dezinformacija ir kitokio pobūdžio mokymai.
Savivaldybė pastatui per metus išleidžia apie 60 tūkst. eurų
Tarybos narė Teresa Demeško posėdyje kėlė klausimą, ar savivaldybė tinkamai įvertino kitus galimus Rakonių pastato panaudojimo būdus, atkreipdama dėmesį, kad Vilniaus rajonas neturi nakvynės namų ir vyrų krizių centro. Vis dėlto politikė teigė projektą greičiausiai palaikysianti.
Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius atsakė, kad galimybė pastate įrengti nakvynės namus jau buvo svarstyta, tačiau jai nepritarta.
Pasak jo, šiuo metu nenaudojamo pastato išlaikymas savivaldybei per metus kainuoja apie 60 tūkst. eurų.
„Tai yra tikrai ekonomiškai naudingas sprendimas metams laiko, kol mes sugalvosime, ką daryti, perduoti šauliams“, – kalbėjo V. Vansavičius.
Administracijos direktoriaus teigimu, net savivaldybei apsisprendus pastatą ateityje panaudoti kitoms reikmėms, projektavimo ir rangos darbams prireiktų mažiausiai pusantrų ar dvejų metų.
Jis taip pat kritikavo dalį anksčiau šauliams pasiūlytų alternatyvių savivaldybės patalpų. Pasak V. Vansavičiaus, tarp jų buvo objektų, kuriuose mokosi vaikai, pastatas, dėl kurio jau kalbamasi su Bažnyčia dėl piligriminių žygių dalyvių nakvynės, bei kritinės būklės pastatas, kurio vien pamatams reikėtų apie 300 tūkst. eurų investicijų.
ELTA primena, kad Vilniaus rajone veikianti Tado Kosciuškos šaulių kuopa dėl patalpų į savivaldybę kreipėsi dar pernai. Šauliai savo veiklai pasirinko nenaudojamą buvusios mokyklos pastatą Rakonių kaime. Beveik 590 kv. metrų ploto pastatą šiuo metu patikėjimo teise valdo Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija.
Iš pradžių buvo siūloma pastatą LŠS panaudos pagrindais perduoti dešimčiai metų, tačiau klausimo svarstymas įstrigo savivaldybės komitetuose. Dalis LLRA-KŠS atstovų ragino įvertinti, ar objektas ateityje nebus reikalingas socialinėms paslaugoms ir darbo vietoms kurti. Frakcija taip pat buvo pateikusi šešis alternatyvius objektus, kuriuos siūlė įvertinti kaip galimas patalpas šauliams.
Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius anksčiau teigė nematantis priežasčių, kodėl Rakonių pastatas šauliams netiktų, o dalį LLRA-KŠS pasiūlytų alternatyvų vadino nelogiškomis. Galiausiai tarybai pateiktas kompromisinis variantas – vietoje dešimties metų pastatą LŠS perduoti vieniems metams.
(be temos)
(be temos)