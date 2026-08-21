Trakuose iškils naujas Vytauto Didžiojo paminklas, liepą restauruota jo medinė skulptūra

„Trakų rajono savivaldybė tęsia naujojo paminklo Vytautui Didžiajam įgyvendinimo projektą. Mano įsitikinimu, tai yra ne tik Trakams, bet ir visai Lietuvai svarbus projektas. Vytautas Didysis neatsiejamas nuo Trakų istorijos, o jo vaidmuo stiprinant Lietuvos valstybingumą ir siekiant karalystės statuso yra išskirtinis“, – BNS sakė savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Pasak jo, jau aiški ir paminklo vieta, ir meninis sprendinys – paminklas bus pastatytas Karaimų saloje, Trakų pilies prieigose.
Paminklas turėtų iškilti praėjus dviem dešimtmečiams nuo sprendimo jį statyti. Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimą įamžinti Vytautą Didįjį šioje vietoje priėmė dar 2010 metais, o 2016 metais projektas buvo suderintas su visomis atsakingomis institucijomis ir jam išduotas statybos leidimas.
A. Šatevičiaus teigimu, svarbus etapas pasiektas šių metų gegužę, kai liejimo darbams buvo perduotas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Gedimino Karaliaus sukurtos skulptūros modelis.
„Todėl šiandien galime tvirtai pasakyti, kad iki 2030 metų, kuriuos (...) Seimas yra paskelbęs Vytauto Didžiojo metais, paminklas Trakuose bus pastatytas“, – tikina meras.
Anot jo, šiuo metu vykdomi tolesni projekto įgyvendinimo darbai, o tiksli statybų pradžios data ir galutinė projekto vertė bus paskelbta užbaigus visus pasirengimo bei viešųjų pirkimų procesus.
Atnaujino medinę skulptūrą
Tuo metu liepą atnaujinta Karaimų saloje nuo 1994 metų stovinti tautodailininko ir skulptoriaus Ipolito Užkurnio sukurta ąžuolinė Vytauto Didžiojo skulptūra.
Mero teigimu, konservavimo darbai truko mėnesį, jų vertė siekė 5 tūkst. eurų.
„Darbų metu skulptūra buvo mechaniškai ir chemiškai nuvalyta, dezinfekuota, sutvirtinta mediena tiek paviršiniuose, tiek vidiniuose sluoksniuose, užpildytos ertmės ir plyšiai, o paviršiai padengti apsaugine lazūra“, – dėstė A. Šatevičius.
Šiuos darbus atliko meno kūrinių restauratorius ir skulptorius Mindaugas Būga.
Kaip rašė BNS, Seimas pernai birželį nusprendė 2030-uosius paskelbti Vytauto Didžiojo metais.
Vytautas Didysis buvo Lietuvos didysis kunigaikštis nuo 1392-ųjų iki mirties 1430 metais.
1410 metais Vytauto Didžiojo ir Jogailos vadovaujamos kariuomenės pasiekė reikšmingą pergalę Žalgirio mūšyje. Šiose kautynėse palaužta Vokiečių ordino galybė.
1429 metais Lucke sušauktas Vidurio ir Rytų Europos valdovų suvažiavimas, jame iškelta mintis Vytautą vainikuoti Lietuvos karaliumi. Karūnavimas neįvyko, tačiau Vytauto įtaką ir statusą pripažino to meto Europos valdovai.
Vytauto valdymo laikotarpiu pasiekta didžiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos plėtra, išplėsti prekybos tinklai, pradėtos steigti pirmosios parapinės mokyklos.
Pastarąjį kartą Vytauto Didžiojo metai buvo paskelbti 1930-aisiais, minint jo 500-ąsias mirties metines.
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