Trečiadienį automagistralėje tarp Vilniaus ir Klaipėdos įvedami eismo ribojimai

Kaip pranešė valstybinių kelių valdytoja bendrovė „Via Lietuva“, numatyti darbai bus vykdomi kairėje automagistralės pusėje judant link Vilniaus, kelių šimtų metrų ilgio atkarpoje ties Vieviu ir apie dviejų kilometrų – ties Babtais.
Vienoje iš dviejų eismo juostų bus laikinai ribojamas eismas, todėl transporto srautas bus nukreipiamas kita eismo juosta. Planuojama, kad darbai truks dieną, kiekviename ruože ribojimai bus taikomi po kelias valandas.
Darbų metu apsauginio kelio atitvaro įgaubta dalis bus dengiama ypač šviesą atspindinčia danga. Kaip pažymi „Via Lietuva“, tai yra bandomasis projektas, kuris leis pagerinti kelio atpažįstamumą vingiuose esant prastam matomumui ir užtikrins didesnį eismo saugumą.
Atitvarų žymėjimą atliks prancūzų bendrovė „Solosar Sar“, kelią aptvers įmonė „Gatas“.
