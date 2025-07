Trims sostinės restoranams – įspėjimas

Kaip skelbiama antradienį išplatintame tarnybos pranešime, diskriminacija nustatyta įstaigose „Da Antonio“, „Ertlio namas“ ir „Arrivee“.

Tyrimai buvo pradėti gavus skundus, kad į šiuos restoranus neįmanoma patekti žmonėms, judantiems vežimėliuose.

Šiose įstaigose pareiškėjas bandė rezervuoti staliukus ir pasiteiravo, ar galės patekti į vidų su vežimėliu. Darbuotojai jam paaiškino, kad neturi pritaikytų įėjimų.

Pradėjusi tyrimą, tarnyba konstatavo, kad restoranų patalpos išties neatitinka žmonių su judėjimo negalia poreikių: prie jų esantys laiptai yra per statūs, o įėjimų durys – per siauros. Be to, nėra pritaikyti ir tualetai.

Restoranų atstovų aiškinimu, jie svarsto gerinti prieinamumą lankytojams su judėjimo negalia, tačiau sunkumų esą jiems kelia tai, kad įstaigos įsikūrusios senamiestyje, pastatuose, kuriems taikomi griežti paveldosaugos reikalavimai.

Tarnyba įspėjo restoranus „Da Antonio“, „Ertlio namas“ ir „Arrivee“ dėl diskriminacijos negalios pagrindu ir rekomendavo imtis aktyvesnių veiksmų pritaikant patalpas žmonėms su judėjimo negalia. Įstaigoms taip pat pasiūlyta inicijuoti bendradarbiavimą su Kultūros paveldo departamentu, miesto savivaldybe.

Atliekant tyrimą vienas restoranų – „Da Antonio“ – tarnybai pranešė, kad reaguodamas į situaciją įsigijo mobilų pandusą. Restoranas „Arrivee“ informavo tokį įrenginį taip pat turintis.

„Turinčioms tokius pandusus įstaigoms rekomenduojame apie tai informuoti: ne tik interneto svetainėse, bet ir prie įėjimų į patalpas. Taip pat reikėtų nurodyti kontaktinį telefono numerį, kuriuo paskambinus, restorano darbuotojas galėtų nedelsdamas pristatyti įrenginį. Visgi svarbu pabrėžti, kad užtikrinant savarankišką patekimą į restoranus asmenims su judėjimo negalia, prioritetas turėtų būti skiriamas ne laikiniems sprendimams, o nuolatiniam pritaikymui“, – sako tarnybos teisininkė Žemyna Survilė.

Anksčiau tarnyba skelbė, kad dėl nepritaikytų patalpų diskriminacija negalios pagrindu taip pat buvo nustatyta sostinės restorane „Augustin“ bei vyno bare SOMM.