Trūksta žodžių: už parkavimo vietą Vilniuje – 70 tūkst. eurų

„Aš juokauju, kad tie, kas suprojektavo, turės degti pragare“, – sakė vyras.
Vilniuje rasti vietą automobiliui – iššūkis. Ypač ten, kur gyventojų ir automobilių daug, o laisvų vietų – vos kelios. Norint išvengti ilgų paieškų, kelionę tenka planuoti iš anksto.
„Žvėryne reikėtų atvažiuoti tada, kai vietiniai gyventojai išvažiuoja, jeigu, pavyzdžiui, reikėtų nemokamos vietos. Bet tada vyksta didžiulis karas – žmonės kovoja, laužo valytuvus ir visa kita“, – pasakojo moteris.
Norint įsigyti parkavimo vietą Vilniuje, gali tekti sumokėti iki 70 tūkst. eurų. Vieniems tai gali skambėti kaip pokštas, tačiau tokia yra vilniečių realybė. Aštuoni kvadratiniai metrai gali kainuoti panašiai kaip butas mažesniame mieste.
Vyksta didžiulis karas – žmonės kovoja, laužo valytuvus ir visa kita.
„Priklausomai nuo išskirtinio projekto, išskirtinės gatvelės, jeigu ten nėra galimybės pasistatyti automobilio ar sustoti net gatvėje, parkingas gali tikrai brangiai kainuoti“, – aiškino „Ober-Haus“ atstovas Marius Čiulada.
„Prieš kokius penkerius metus dar buvo įmanoma rasti už tokią vidutinę, normalią kainą, o dabar, kiek girdėjau, 10 tūkst. eurų kainuoja tiesiog vieta atvirame kieme. Kiek kainuoja požeminė, net neįsivaizduoju“, – sakė vyras.
Parkavimo vietos kainą labiausiai lemia jos vieta. Brangiausios – miesto centre, o toliau nuo jo kainos mažėja. Vis dėlto, kad ir kiek jos kainuotų, parkavimo vietos iššluojamos akimirksniu.
„Antžeminės parkavimo vietos dažniausiai galėtų kainuoti apie 10 tūkst. eurų, o populiaresnėse, patrauklesnėse vietose – apie 15 tūkst. eurų“, – teigė „Citus“ NT analitikė Ugnė Žiogelė.
Dėl vietos automobiliui konkuruoja ne tik gyventojai. Problemą bando spręsti ir miestas.
„Šiais metais jau planuojame sutvarkyti apie 250 kiemų. Kai kuriuose bus įrengta naujų vietų, kitur jų bus mažiau, o kai kur galbūt tik bus sutvarkyti patys kiemai“, – komentavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gintautas Niaura.
Gyventojams siūloma ir dar viena išeitis: jei kiemas perpildytas automobiliais, o dalis jų priklauso net ne aplinkinių namų gyventojams, galima prašyti, kad savivaldybė parkavimą kieme apmokestintų.
„Gyventojai leidimą pirmajam automobiliui gauna nemokamai, antrajam jis kainuoja 6 eurus per mėnesį, o visi kiti turi mokėti trumpalaikį mokestį – 20 centų per valandą“, – paaiškino „JUDU“ atstovas Donatas Dirginčius.
Tačiau tokių zonų Vilniuje dar nematyti.
Savivaldybė bando ir kitą sprendimą. Dviejose prekybos centro „Rimi“ aikštelėse gyventojai savo automobilius naktimis ir savaitgaliais gali palikti nemokamai.
„Viena iš sąlygų – deklaruota gyvenamoji vieta turi būti 500 metrų spinduliu nuo minimos aikštelės“, – nurodė D. Dirginčius.
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Bandomasis projektas vyks iki rugsėjo 30-osios. Susidomėjimas – didelis.
„Per porą dienų buvo išgraibstyti visi leidimai, bet mes įvedėme tokią taisyklę: jei dvi savaites leidimu nesinaudoji, jis panaikinamas“, – pasakojo D. Dirginčius.
Kaip išnaudoti prie prekybos centrų esančias automobilių stovėjimo aikšteles, aiškinamasi ne šiaip sau. Net statant naujus statinius, parkavimo vietas prie jų įrengti tampa vis sudėtingiau ir brangiau.
„Miesto tikslas yra turėti kuo mažiau antžeminių parkavimo vietų, o vietoj jų užtikrinti žaliąsias erdves, vaikų žaidimų aikšteles, laisvalaikio zonas. Taip pat reikia suplanuoti gaisrinius privažiavimus, todėl iš esmės visas parkavimo vietų poreikis turi keliauti į požeminį aukštą“, – pabrėžė U. Žiogelė.
Kol automobilis išliks neatsiejama kasdienybės dalis, laisva vieta šalia namų išliks geidžiama. O ten, kur vietų trūksta, už patogumą teks mokėti vis daugiau.
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