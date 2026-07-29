Turto banko aukcione už 3,83 mln. eurų parduotas buvęs Valstybinės darbo inspekcijos pastatas

Kaip trečiadienį pranešė Turto bankas, Aguonų gatvėje esantis administracinės paskirties pastatas parduotas su jam priklausančiu beveik 13 arų žemės sklypu. Už parduotą turtą gautas lėšas numatoma nukreipti į valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą.
„Tai vienas didžiausių šių metų Turto banko aukcionų, patvirtinantis išliekantį investuotojų susidomėjimą patraukliose sostinės vietose esančiu valstybės nekilnojamuoju turtu“, – rašoma įstaigos pranešime.
Pastate anksčiau veikė VDI, tačiau ji patalpas atlaisvino persikėlusi į Turto banko atnaujintą pastatą Mindaugo gatvėje.
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