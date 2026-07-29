 Turto banko aukcione už 3,83 mln. eurų parduotas buvęs Valstybinės darbo inspekcijos pastatas

Turto banko aukcione už 3,83 mln. eurų parduotas buvęs Valstybinės darbo inspekcijos pastatas

2026-07-29 10:10
ELTOS inf.

Turto banko aukcione už pasiūlytą 3,83 mln. eurų kainą parduotas buvęs Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pastatas Vilniuje.

<span>Turto banko aukcione už 3,83 mln. eurų parduotas buvęs Valstybinės darbo inspekcijos pastatas</span>
Turto banko aukcione už 3,83 mln. eurų parduotas buvęs Valstybinės darbo inspekcijos pastatas / ELTOS nuotr.

Kaip trečiadienį pranešė Turto bankas, Aguonų gatvėje esantis administracinės paskirties pastatas parduotas su jam priklausančiu beveik 13 arų žemės sklypu. Už parduotą turtą gautas lėšas numatoma nukreipti į valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą.

„Tai vienas didžiausių šių metų Turto banko aukcionų, patvirtinantis išliekantį investuotojų susidomėjimą patraukliose sostinės vietose esančiu valstybės nekilnojamuoju turtu“, – rašoma įstaigos pranešime.

Pastate anksčiau veikė VDI, tačiau ji patalpas atlaisvino persikėlusi į Turto banko atnaujintą pastatą Mindaugo gatvėje.

Šiame straipsnyje:
Turto bankas
aukcionas
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parduotas pastatas

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Komentarai

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Komentarai

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senis
čia turto bankas pardavė o valstybė beveik darmai atidavė turto bankui mat ne jos pinigai ten idėti buvo o rusų.
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