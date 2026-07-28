VAATC: „Energesman“ neturėjo techninių galimybių atliekų krizei suvaldyti

Kaip skelbia VAATC, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, „Energesman“ jas kaupė gamyklos teritorijoje.
„Susigrąžintoje gamykloje veikianti įranga per dieną gali apdoroti vos 200 tonų atliekų. Mūsų turima informacija rodo, kad dalis įrangos iš gamyklos teritorijos buvo išgabenta sausio mėnesį, o nuo kovo mėnesio teritorijoje atliekų daugėjo itin sparčiai ir šiuo metu jų čia yra daugiau nei 20 tūkstančių tonų“, – pranešime sakė VAATC vadovas Marius Švaikauskas.
Anot centro pranešimo, pagal sutartį „Energesman“ turėjo užtikrinti įrenginių priežiūrą ir remontą, tačiau pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto.
„Tokia įrenginių būklė neleido užtikrinti viso technologinio atliekų rūšiavimo proceso“, – skelbia VAATC.
Anot centro, atliekomis užkrautos ne tik atviros aikštelės, pakelės, bet ir nebaigtas atstatyti 2025 metais sudegęs rūšiavimo gamyklos kompleksas bei visų 16 teritorijoje esančių bioskaidžių atliekų saugojimų tunelių angos.
Tuo metu „Energesman“ tikina, kad su tais pačiais gamykloje esančiais įrengimais per dieną sutvarkydavo po 400 tonų atliekų ir deginimui pateikdavo po 200 tonų išrūšiuotų atliekų. Pasak bendrovės vadovo Algirdo Blazgio, „VAATC kaltinimai yra desperatiškas bandymas pateisinti savo nekompetenciją“.
Bendrovė taip pat teigia, kad VAATC perėmė gamyklą su visa jai priklausančia įranga, o „Energesman“ gamykloje naudojo ir papildomą įmonei priklausančią įrangą.
Anot pranešimo, VAATC darbuotojai gamykloje nuo penktadienio priima ir rūšiuoja atliekas. Per savaitgalį buvo priimta beveik 443 tonos biologiškai skaidžių atliekų ir 104 tonos mišrių komunalinių atliekų. Į Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui išvežta 80 tonų atliekų.
Artimiausiomis dienomis bus sumontuota papildoma rūšiavimo linija, kuri atliekų apdorojimo pajėgumus padidins iki 500 tonų per dieną.
Šiuo metu dalis bioskaidžių atliekų tunelių jau atlaisvinta, juose atkuriamas biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras penktadienį perėmė šios gamyklos operavimą.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis praėjusią savaitę atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Šis terminas baigsis rugpjūčio 7 dieną.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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