VAATC vadovas: atlaisvinę vietą gamykloje ieškosime, kas ją atstatys

„Šiuo metu vertinama, kad gamyklos pastatai yra atstatyti 21–25 proc. Tai pirmas tikslas yra netgi ne atstatyti pastatus, o išvalyti tą sąvartyną, koks yra paliktas“, – penktadienį žurnalistams po Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio sakė Marius Švaikauskas.
„Yra paliktos dešimtys tūkstančių atliekų teritorijoje, kur net atstatymo dabar negalime daryti. Tai pirmas dalykas – išsivalysime per kelis mėnesius tą teritoriją ir pradėsime atstatymo darbus, ieškosime partnerio, rangovo, kuris tai galėtų atlikti“, – pridūrė jis.
Ekstremalių situacijų operacijų centras VAATC yra įpareigojęs gamyklą atstatyti iki šių metų pabaigos.
M. Švaikausko teigimu, per šešis mėnesius tikimasi atkurti rūšiavimo pajėgumus iki 600 tonų per dieną. Anot jo, kol bus atstatoma gamykla, planuojama įrengti mobilias rūšiavimo linijas gamyklos teritorijoje.
„Atvažiuojantis srautas yra pilnai pagaliau jau sutvarkomas, bioskaidžios atliekos tvarkomos pagal numatytas technologijas, jokių sutrikimų šią dieną nėra nei su priėmimu, nei su sutvarkymu atliekų“, – sakė M. Švaikauskas.
Kaip rašė BNS, pernai balandį VAATC priklausančioje teritorijoje, kurioje veikė mechaninio ir biologinio atliekų rūšiavimo gamykla (MBA), kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas.
Tuo metu gamyklą iki šiol operavusio ir planavusio ją atstatyti kaip moderniausią atliekų rūšiavimo gamyklą Europoje „Energesman“ vadovo teigimu, VAATC neleido bendrovei užbaigti šių darbų.
„Pastato sienas ir stogą atstatyti yra tikrai trumpas ir greitas sprendimas. Visų inžinerinių sistemų užbaigimas yra negalimas be naujos įrangos išdėstymo. Jis yra neįmanomas“, – žurnalistams sakė Algirdas Blazgys.
„VAATC, puikiai suprasdamas, kad yra antras modernizavimo sutarties etapas, nevykdė pirmo ir nuo pat gegužės 22 dienos jis nesudarė jokių galimybių pats užbaigti tą pastatą“, – pridūrė jis.
„Energesman“ gamyklą atstatyti turėjo iki birželio pabaigos.
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