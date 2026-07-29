VAATC vadovas: „Energesman“ padaryta žala siekia 18 mln. eurų

Marius Švaikauskas pabrėžia, kad gyventojams dėl to sąskaitos už šiukšlių išvežimą neaugs.
„Dėl visų šitų „Energesman“ padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš paties „Energesman“. Šiuo metu yra kaip tik skaičiuojama padaryta žala ir nuostoliai, šią dieną ši žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų“, – trečiadienį žurnalistams Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje sakė M. Švaikauskas.
„Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės. Tai vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusių nuostolių“, – pridūrė jis.
Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės.
M. Švaikauskas pažymėjo, kad nuostoliai gali didėti: „Ji (žala – BNS) gali ir didėti toliau iki sutvarkomų atliekų kiekio, esančio teritorijoje“.
VAATC vadovas akcentavo, kad privataus gamyklos operatoriaus pasitelkimas nepasiteisino.
„Privataus operatoriaus pasitelkimas šitai atliekų tvarkymo sistemai nepasiteisino. Tą matome iš kitų miestų patirties ir Vilnius buvo vienintelis likęs, kuris turėjo privatų operatorių. Ir Ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimu, taip pat jau ir teismo sprendimais, mes jau vykdome veiklą čia patys“, – aiškino M. Švaikauskas.
„Joks privatus operatorius nebedarys čia (gamykloje – BNS) veiklos. VAATC pats atliks rūšiuotojo ir tinkamo atliekų tvarkytojo pareigas“, – pridūrė jis.
VAATC vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkst. tonų atliekų.
„Tikrai gali. Visą sutvarkymą vykdome su apskaita, turime oficialius dokumentus dėl Aplinkos apsaugos departamento patikrinimo, kuriame sakoma, kad yra apie 20 tūkst. tonų atliekų ir dalis atliekų negali būti apskaityta, kadangi prie jų net nėra galimybės prieiti. Tai tiktai sutvarkius visą teritoriją, susvėrus visas atliekas, galėsime pasakyti, kiek tų atliekų iš tiesų yra sukaupta gamykloje“, – sakė M. Švaikauskas.
Anot jo, teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC) įpareigojo centrą atstatyti gamyklą per šešis mėnesius.
„Visa esmė turbūt prasidės (bus – BNS) – per kokį laiką sutvarkysime atliekas, per kokį laiką atstatysime gamyklą. Turime ekstremalios situacijos operacijų centro įpareigojimą per 6 mėnesius atstatyti gamyklą“, – teigė jis.
M. Švaikauskas pabrėžė, kad padėtis gamykloje yra stabilizuota. Anot jo, į teritoriją įvežamos atliekos yra išrūšiuojamos.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras praėjusį penktadienį perėmė gamyklos operavimą.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis praėjusią savaitę atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Šis terminas baigsis rugpjūčio 7 dieną.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
„Energesman“ komentaras
„Energesman“: radome kainas – VAATC moka po 135,8 Eur už toną, arba trigubai daugiau
Nepriklausoma pilietinė viešųjų pirkimų analizės iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė VAATC sudarytas atliekų tvarkymo sutartis su „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir Vilniaus kogeneracine jėgaine. Kaina siekia 135,8 Eur (be PVM) už toną atliekų sutvarkymo ir sudeginimo. Per metus gyventojams atliekų tvarkymas pabrangs 18 mln. Eur, jei ir toliau bus mokamos tokios kainos.
VAATC melavo dėl sutarčių derinimo
VAATC šiuo metu už atliekų tvarkymą mokama kaina yra beveik trigubai didesnė, nei atliekas tvarkydavo „Energesman“ (53,81 Eur be PVM kartu su deginimu). Per metus Vilniaus regione susidaro 220 tūkst. tonų atliekų.
Sutartys sudarytos liepos 16–17 d. Nuo to laiko VAATC sąmoningai vengė atskleisti kainas ir teigė, kad sutartys yra derinamos.
„Matome dar vieną VAATC melą – vieną iš daugelio. Tai desperatiškas bandymas pateisinti dirbtinai sukeltą atliekų krizę. Akivaizdu, kad veikiama ne gyventojų naudai, nes atliekų tvarkymas brangsta. Tik laiko klausimas, kada šis pabrangimas atsispindės gyventojams siunčiamose sąskaitose“, – sakė Algirdas Blazgys, „Energesman“ direktorius.
VAATC sudarė atskiras sutartis dėl atliekų tvarkymo ir atliekų deginimo. Už tonos atliekų sutvarkymą VAATC įsipareigojo mokėti 62,8 EUR (be PVM) bendrovei „Ecoservice“ ir 77 EUR (be PVM) bendrovei „Ekonovus“.
Dar papildomai bus mokama po 73 Eur (be PVM) už tonos atliekų sudeginimą Vilniaus kogeneracinei jėgainei.
Bendra atliekų sutvarkymo ir sudeginimo kaina siekia 135,8 Eur (be PVM) (62,8 + 73), kai atliekas tvarko „Ecoservice“.
Visiems prieinamoje svetainėje viespirkiai.org skelbiama ir daugiau VAATC sudarytų sutarčių dėl krautuvų, sijotuvų, keltuvų nuomos, atliekų transportavimo, apsaugos, valymo paslaugų. Bendra per liepos mėnesį sudarytų sutarčių vertė jau siekia 10,58 mln. Eur.
„Šiuos milijonus VAATC jau įsipareigojo sumokėti tiekėjams – ir tai yra gyventojų pinigai. Visų šių išlaidų nebūtų buvę, jei VAATC laikytųsi pasirašytų taikos ir modernizavimo sutarčių ir nebūtų dirbtinai sukėlęs šios krizės“, – pabrėžė A. Blazgys.
VAATC klaidina visuomenę
VAATC skleidžiama informacija apie neva gamyklos teritorijoje sukauptus 30 ar net 40 tūkst. tonų atliekų kiekius neatitinka oficialių duomenų.
Liepos 23 d. atliekų apskaitos sistemoje „GPAIS“ buvo fiksuojamas 18,8 tūkst. tonų atliekų kiekis. Paėjusią savaitę gamykloje lankėsi Aplinkos apsaugos departamento specialistai, kurie dronais patvirtino, kad gamykloje yra apie 20 tūkst. tonų atliekų.
VAATC neteisėtai gamyklą perėmė liepos 24 d., iki tol „Energesman“ atliekas tvarkė ir tiekė deginti. Tikslūs priimtų ir sudegintų atliekų kiekiai kasdien buvo siunčiami Nacionaliniam krizių valdymo centrui.
„VAATC sąmoningai klaidina ir gąsdina visuomenę, kad pateisintų savo veiksmus perimti atliekų tvarkymo veiklą ir, kaip rodo viešumoje paskleista informacija, perduotų atliekų srautus suinteresuotoms verslo grupėms“, – pabrėžė dr. Paulius Miliauskas, advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas ir Lauraitytė“ partneris.
Kaip pastebi advokatas, kyla pagrįstų abejonių, kad Marius Švaikauskas netinkamai eina VAATC vadovo pareigas.
„Jis griauna Vilniaus regiono gyventojams svarbų MBA gamyklos modernizavimo projektą ir per itin trumpą laiką nuo vadovavimo VAATC pradžios išleidžia didžiules pinigų sumas, priklausančias Vilniaus regiono gyventojams. Pagal įstatymus, vadovo veiklą prižiūri VAATC valdyba. Kyla klausimas, ar ji tinkamai atlieka savo pareigas, jeigu valdybos panosėje lėšos yra švaistomos į kairę ir į dešinę? Nes valdyba turi veikti visų regiono gyventojų interesais“, – atkreipė dėmesį P. Miliauskas.
Kaip sekmadienį paskelbė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas – šiuo metu vykdomas atliekų rinkos persidalijimas. Konkurentams šiuo metu itin palanku perimti gamyklą, nes atliktas visas paruošiamasis darbas naujos atliekų rūšiavimo gamyklos atstatymui.
Skaičiavimas: 135,8 - 53,81= 81,99*220000=18,04 mln. Eur.
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