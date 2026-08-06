VAATC vadovas: ieškoma teritorijos, kur sandėliuoti išrūšiuotas atliekas

„Rūšiavimo galimybes mes irgi dabar visas pilnas galime užsitikrinti. Vienintelis dalykas dabar yra – kadangi sukauptas atliekų kiekis yra tikrai didžiulis, mes norime tą kiekį laikinai kažkur pasaugoti, kad galėtume jau po truputį ir grąžinti tuos rūšiavimo kiekius atgal į gamyklą arba atsistatyti pilnai gamyklą, kuri dar šiuo metu yra užkrauta atliekomis“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Marius Švaikauskas.
Anot jo, tokia teritorija leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ), kuri degina gamykloje išrūšiuotas atliekas, kuriam laikui jų nepriimtų.
„Šiuo metu mes ieškome tam tinkančios aplinkos, derinamės ir su Aplinkos ministerija, ir departamentu (Aplinkos apsaugos departamentu – BNS), kokia ta vieta galėtų būti, kad tai būtų ilgalaikis rizikų valdymas. Jeigu koks nors techninis gedimas arba techninis sustojimas iš jėgainės pusės, kur mes galėtume sandėliuoti jau kietą atgautąjį kurą“, – kalbėjo VAATC vadovas.
„Jau kieto atgautojo kuro mes tikrai daug turime, tai mes jį galėtume padėti tam tikroje (vietoje – BNS), kad nekaupti (gamyklos – BNS) teritorijoje, kad gražiai susandėliuotume tam tikroje vietoje iki žiemos periodo, kada deginimo pajėgumai padidės“, – pridūrė M. Švaikauskas.
VAATC vadovas pabrėžė, kad tokia teritorija būtų toliau nuo gyventojų ir turėtų būti tinkamai paruošta atliekoms sandėliuoti.
„Klausiame miesto, kokie sklypai galėtų būti, kurie galėtų būti. Yra (...) keli kriterijai: kad nebūtų gyventojų arti, kad tai neįtakotų gyvenimo kokybės, kad paruošta tinkamai būtų aikštelė, gruntas, asfaltavimas ir tinkamas atliekų sutvarkymas. Kol kas tos greitos vietos, visus kriterijus atitinkančios, neturime, todėl paieškas tęsiame“, – aiškino M. Švaikauskas.
„Energesman“: papildomo sklypo prašėme prieš dvejus metus, negavome
Tuo metu bendrovė „Energesman“, iš kurios VAATC perėmė MBA gamyklos operavimą, ir kurią teismas yra įpareigojęs netrukdyti tvarkyti atliekų, teigia dar 2024 metais prašiusi VAATC ir Vilniaus savivaldybės suteikti papildomą sklypą išrūšiuotoms atliekoms laikyti.
„VAATC dabar kalba lygiai tą patį, ką sakėme mes – kad teritorija yra per maža, jog joje būtų galima sandėliuoti išrūšiuotas atliekas vasarą, kai jų deginimui nepriima Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Tik mūsų prašymas niekaip nebuvo išgirstas, įdomu, kaip greitai savivaldybė išgirs VAATC pageidavimą“, – BNS pateiktame komentare cituojamas „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys.
Pasak „Energesman“, dėl to, kad jai nebuvo suteiktas papildomas sklypas, įmonė negalėjo įvykdyti priešgaisrinio reikalavimo atliekas laikyti bent 15 metrų atstumu nuo pastatų.
Bendrovė tvirtina, jog šio reikalavimo dabar nesilaiko ir gamyklą perėmęs VAATC, tik „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas kažkodėl jų netikrina ir nebaudžia“.
Be to, įmonė kaltina M. Švaikauską melavus, kad MBA gamyklos teritorijoje sukauptos nerūšiuotos atliekos. Dėl šios priežasties, anot „Energesman“, VAATC atsisakė bendrovei apmokėti sąskaitas už gegužės ir birželio paslaugas.
„Šiandien VAATC vadovas pats pripažino tai, ką sakėme mes – didžioji dalis gamykloje esančių atliekų jau yra išrūšiuotos ir supresuotos atliekos, paruoštos deginimui, tai vadinamasis kietasis atgautasis kuras“, – nurodė A. Blazgys.
„Energesman“ duomenimis, liepos 24 dieną, kai gamyklą perėmė VAATC, deginimui paruoštų išrūšiuotų atliekų buvo daugiau nei 11 tūkst. tonų.
Didesnius VKJ deginimo pajėgumus riboja remontas
M. Švaikauskas teigė, kad šiuo metu jėgainės atliekų deginimo pajėgumai nėra padidinti.
„Tikiu, kad jie (VKJ – BNS) ieško geriausio sprendimo, mato mūsų kaimynystę ir tikrai nenori tokios kaimynystės, bet taip, šiandien tie kiekiai nėra padidinti“, – sakė jis.
VKJ komunikacijos partnerė Rima Aukštuolytė BNS teigė, kad šiuo metu sudeginama iki 450 tonų per parą. Anot jos, pajėgumus apriboja vykstantis remontas.
„Techniniam limitui didžiausią įtaką turi vykstantis remontas. Jėgainės katile yra 4200 filtrų, kuriuos palaipsniui keičiame. Filtrai gaminami Vokietijoje specialiai mūsų jėgainei, dėl to šis etapas užtrunka. Šiuo metu esame gavę tik antrą partiją – 520 filtrų. Tai sudaro vieną sekciją, kurią pakeičiame per dvi dienas“, – komentare BNS teigė R. Aukštuolytė.
Liepos pabaigoje VKJ vadovas Mantas Burokas BNS teigė, kad maksimalūs jėgainės pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33–43 proc. – nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė anksčiau teigė, kad su VKJ bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų.
Tuo metu sostinės meras Valdas Benkunskas sakė, kad šiukšlių krizė bus išspręsta padidinus atliekų deginimo apimtis VKJ, kuri vasarą, ne šildymo sezono metu, degina mažiau atliekų.
Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus įmonę „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų MBA gamykloje, centras liepos pabaigoje iš „Energesman“ perėmė gamyklos operavimą.
VAATC vadovas M. Švaikauskas anksčiau teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti susikaupę iki 40 tūkst. tonų atliekų, o „Energesman“ padaryta žala siekia 18 mln. eurų – jie bus išieškomi iš pačios bendrovės.
Tuo metu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys yra sakęs, kad žala įmonei dėl VAATC nutraukiamos sutarties su ja gali siekti 20 mln. eurų, dėl to bendrovė žada ieškinį teismui.
(be temos)
(be temos)