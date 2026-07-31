VAATC vadovas: tonos atliekų galutinis sutvarkymas sieks 100–110 eurų

Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje (VKJ) paslaugos VAATC kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100–110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. „Energesman“ skaičiavo, jog ši suma galėtų siekti apie 135 eurus.
M. Švaikauskas taip pat nurodė, kad šiuo metu „Energesman“ skola VKJ yra „didesnė nei 800 tūkst. eurų“, o ne 400 tūkst. eurų, kaip nurodo „Energesman“.
Tuo metu „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys komentare BNS teigė, kad skolos likutis už VKJ anksčiau suteiktas paslaugas penktadienį siekė 371 tūkst. eurų. Pasak jo, su VKJ sudarytas skolos mokėjimo grafikas kas mėnesį sumokėti po 100 tūkst. eurų – liepą pirmas mokėjimas buvo atliktas.
„Už liepos mėnesį suteiktas paslaugas VKJ liepos 27 dieną išrašė sąskaitą bendrovei „Energesman“, kurios suma siekia 119,6 tūkst. eurų. Sąskaitos mokėjimo terminas sueina rugpjūčio 27 dieną. Tai nėra skola“, – teigė jis.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
„Ekobazė“ atliekas rūšiuoti pradės nuo pirmadienio
VAATC vadovas M. Švaikauskas sako, kad atliekų tvarkymo įmonė „Ekobazė“ atliekas pradės rūšiuoti nuo kito pirmadienio.
„Nuo pirmadienio jau bus pasitelktas trečiasis (atliekų – BNS) tvarkytojas. (...) Visas operatyvinis kasdienis srautas pereis į trijų tvarkytojų rankas“, – „Verslo žinioms“ sakė M. Švaikauskas.
Jis anksčiau teigė, kad „Ekobazė“ pradės tvarkyti atliekas šios savaitės pabaigoje.
M. Švaikauskas po Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio penktadienį sakė, kad šiuo metu vyksta paslaugų pirkimo procedūros, o pasiūlymo kaina už toną turėtų siekti apie 63 eurus (be PVM).
„Ekobazei“ tenkantis operatyvinis kiekis bus apie 35 proc. (Vilniaus regiono atliekų – BNS), tai turėtų sudaryti turbūt apie 6 tūkstančius tonų atliekų per mėnesį“, – žurnalistams sakė VAATC vadovas.
Anot jo, sutarties trukmė, kaip ir su kitais rūšiuotojais, bus šeši mėnesiai. Bendros sutarties vertės M. Švaikauskas pasakyti negalėjo.
Kaip rašė BNS, VAATC jau sutarė su įmonėmis „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ dėl 65 proc. regiono atliekų rūšiavimo, o kartu su „Ekobaze“ jų bus išrūšiuojama 100 procentų.
„Ecoservice“ ir „Ekonovus“ atliekų rūšiavimo paslaugos pusmečiui bendrai kainuos 6,1 mln. eurų. „Ekonovus“ už toną sutvarkytų atliekų mokami 77 eurai (be PVM), „Ecoservice“ – 62,8 euro (be PVM).
Tuo metu Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) dalį atliekų degins už bendrą 2,9 mln. eurų sumą – ją apmokės VAATC.
Tiek VAATC vadovas, tiek Vilniaus meras Valdas Benkunskas žada, kad sąskaitos gyventojams už šiukšlių tvarkymą nedidės.
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