Valdas Benkunskas: sprendimas nutraukti sutartį su „Energesman“ – pagrįstas ir savalaikis

„Čia kaip ir santuoka, juk iškart nepuoli po pirmo ginčo skirtis. Visą laiką bandai susitaikyti ir gyventi, bet kai jau pasieki kritinę ribą, tada įvyksta sutarties nutraukimas ar santuokos nutraukimas. Man atrodo, kad tikrai sprendimai buvo ir pagrįsti, ir savalaikiai“, – trečiadienį žurnalistams Vilniuje sakė V. Benkunskas.
„Galiausiai tą patvirtina ir teismų sprendimai, kurie kol kas yra tikrai į vienus vartus viešojo administravimo subjekto naudai“, – pridūrė jis.
LRT Tyrimų skyriui trečiadienį paskelbus, kad Vilniaus valdžia dar gegužę žinojo apie prastėjančią „Energesman“ finansinę padėtį ir matė riziką, jog teritorijoje vasarą kaupsis šiukšlės, V. Benkunskas atkerta: „Nei čia kažkokia naujiena, nei kažkokia sensacija.“
Pasak tyrimo, savivaldybė tikėjosi, kad „Energesman“ pernai balandį sudegusią gamyklą atstatys savo lėšomis, tai įsipareigojo padaryti už maždaug 10 mln. eurų. Be to, gegužę bendrovė laimėjo ir VAATC konkursą už 14 mln. eurų gamyklą modernizuoti.
Tuo metu „Energesman“ prisiėmė atsakomybę atstatyti sudegusius pastatus būtent dėl to, kad laimėjo šį pirkimą. Tačiau pirmieji avansai įmonei pervesti nebuvo nuogąstaujant, kad už juos bus dengiamos skolos, kurios pradėjo kauptis birželį.
„Akivaizdu, kai turi sutartinius santykius su verslu, tai tu sieki sutartis saugoti. Tuo labiau, kad iš „Energesman“ buvo visą laiką deklaruojama, kad jie turi ir finansinius pajėgumus atstatyti pastatą, ir turi ryžtą. Visą laiką yra siekiama išsaugoti sutartį. Bet viena yra pasirašyti sutartį ir įsipareigoti ant popieriaus, kita yra įgyvendinti realybėje“, – trečiadienį aiškino meras.
Tačiau, anot V. Benkunsko, sprendimas nutraukti sutartį su „Energesman“ buvo priimtas pamačius, kad įmonė nesilaiko įsipareigojimų, atsiradus nemokumo, atliekų kaupimo problemoms, ekologinei ir gaisro rizikai.
Seimo Antikorupcijos komisijoje – klausimai dėl „Energesman“ akcijų
Seimo narys Artūras Zuokas trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje siūlė aptarti aplinkybes, kuriomis „Energesman“ savininkui buvo pateiktas pasiūlymas parduoti akcijas kelias dienas iki VAATC sprendimo nutraukti sutartį.
„Man keista, kad iki šiol teisėsaugos institucijos nesureagavo. Situacija yra skandalinga. Buvo mintis, kad mes galėtume labai aiškiai čia išklausyti, tiek vienos, tiek kitos pusės ir bent jau atsakyti į klausimą, ar tikrai buvo tokie siūlymai dėl akcijų pardavimo, po kurio sekė tam tikri veiksmai“, – komisijos posėdyje sakė A. Zuokas.
„Jeigu taip, tada mūsų komisija turi kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad jie imtųsi atitinkamų procesinių veiksmų“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Seimo narys Vitalijus Gailius pabrėžė, kad reikia sužinoti, ar teisėsauga yra pradėjusi procesinius veiksmus.
„Klausimas, ar yra priimti teisėsaugos institucijų procesiniai sprendimai. Jeigu jie priimti, mes tyrimų nedarome. Tiesiog (turi būti – BNS) paklausimas prokuratūrai, ar yra priimti sprendimai“, – kalbėjo V. Gailius.
Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas teigė, kad komisijos vardu bus kreiptasi į teisėsaugą ir gavus atsakymus komisija nagrinės šį klausimą iš esmės.
„Užklausime informacijos, gausime ją ir tada žinosime, ar ten buvo kažkokių reakcijų iš Generalinės prokuratūros pusės. (...) Mes rengiame užklausą, sulaukiam atsakymų ir tuomet pagal gautus atsakymus nagrinėsime komisijoje iš esmės“, – sakė A. Anušauskas.
„Energesman“ liepos pabaigoje pareiškė, kad jos akcininkui Tautviliui Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“ siūlė parduoti jo akcijas kelias dienas iki VAATC sprendimo nutraukti sutartį su „Energesman“.
Kaip rašė BNS, VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ dėl gamyklos operavimo, o liepos pabaigoje, po Vilniaus apylinkės teismo sprendimo, ją perėmė.
Centras tuo metu argumentavo, kad sprendimas nutraukti sutartį su „Energesman“ priimtas įvertinus gamyklos įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą.
VAATC vadovas Marius Šveikauskas yra sakęs, kad patirti nuostoliai gali siekti 18 mln. eurų. Šią sumą VAATC tikisi prisiteisti iš „Energesman“. Tuo metu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 mln. eurų.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos.
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