Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone

„LVAT iš esmės atmetė atsakovo – Valstybinės kalbos inspekcijos – apeliacinį skundą, o pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo pakeistas tik dėl bylinėjimosi išlaidų“, – trečiadienį BNS sakė LVAT atstovas Paulius Žeimys.
„Atsakovės Valstybinės kalbos inspekcijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Regionų administracinio teismo 2025 metų sausio 27 dienos sprendimą pakeisti. Panaikinti Regionų administracinio teismo sprendimo dalį, kuria priteistas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai iš atsakovės Valstybinės kalbos inspekcijos 12 346 eurų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Kitą Regionų administracinio teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą“, – rašoma LVAT nutartyje.
Ši LVAT nutartis neskundžiama.
Ginčas tarp VKI ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo 2023 metų gegužę, kai inspekcija nurodė iki 2023 metų liepos 1-osios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus, informuojančius apie šių kaimų pavadinimus, padaryti tik valstybine kalba.
Lentelės, žyminčios minėtus kaimus, yra dvikalbės, kaimų pavadinimai užrašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Valstybinės kalbos inspekcijos vertinimu, tai yra viešieji užrašai, todėl užrašai lenkų kalba „w. Bieliszki“ ir „Orzełówka“ neatitinka Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų.
Rajono meras inspekcijos nurodymą apskundė Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Pastaroji mero skundą patenkino ir inspekcijos nurodymą panaikino.
Tada VKI kreipėsi į Regionų administracinį teismą. O šis 2025 metų sausį atmetė inspekcijos skundą dėl viešųjų užrašų lenkų kalba Vilniaus rajone.
Be to, teismas iš inspekcijos priteisė Vilniaus rajono savivaldybei daugiau nei 12 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Po to ginčas persikėlė į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.
Po Regionų administracinio teismo sprendimo Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius teigė norėjęs įrodyti, kad „dekoratyvinių lentelių traktavimas kaip kelio ženklų tikrai neatitinka teisės aktų“.
Pasak mero, Seimas turėtų užpildyti įstatymų spragas, nes dabar yra daug neaiškumų dėl informacinių lentelių.
„Man tas inspekcijos nurodymas atrodė juokingas. (...) Manau, kad teismo sprendimas yra teisingas. Raginčiau toliau tos procedūros netęsti, nes reikės mokėti už bylinėjimąsi. Mano nuomone, aukštesnės instancijos teismas pasisakytų panašiai“, – sakė R. Duchnevičius.
Jis atkreipė dėmesį, kad dekoratyvinių lentelių yra ir Vilniuje, kur jos „niekam netrukdo“.
LVAT nutarimą socialiniame tinkle trečiadienį pakomentavo Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius.
„Taigi po daugiau nei trejų metų galime pasakyti aiškiai: dvikalbės kaimų pavadinimų dekoratyvinės lentelės liks. Ir dabar kyla labai paprastas klausimas: kam reikėjo skųsti sprendimus ir trejus metus eikvoti valstybės institucijų laiką bei mokesčių mokėtojų pinigus dėl dviejų kaimų ne oficialių, o dekoratyvinių pavadinimų lentelių?“, – parašė R. Duchnevičius.
(be temos)