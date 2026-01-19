Vasarį Vilnius pradės mokinių priėmimą į mokyklas

Anksčiau, kad būtų ramiau
Anksčiau prasidėsianti (vasario 1 d.) elektroninė registracija tėvams ar globėjams leis ir anksčiau gauti atsakymus apie priėmimo rezultatus, ir geriau pasirengti naujiems mokslo metams.
Šis pokytis ypač svarbus leisiantiems vaikus į pirmą klasę: atsiranda daugiau laiko pasirūpinti sveikatos pažymomis, mokyklinėmis priemonėmis, ramiai supažindinti vaiką su nauja aplinka ir sumažinti adaptacijos stresą.
Mokyklos galės anksčiau formuoti klases, planuoti mokytojų ir specialistų poreikį bei užtikrinti sklandų ugdymo procesą nuo pat rugsėjo. Pavyzdžiui, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui dažnai reikia papildomų specialistų – specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų, asistentų – ankstesnis priėmimo grafikas suteiks mokykloms daugiau laiko pasirengti ir užtikrinti reikalingą pagalbą nuo pat mokslo metų pradžios.
Ankstyvi duomenys apie mokinių srautus leis operatyviau spręsti mokyklų apkrovimo klausimus, prireikus, nukreipti mokinius į artimiausias laisvų vietų turinčias įstaigas ir išvengti perpildytų klasių.
Kam reikia pateikti prašymą?
Elektroninius prašymus priėmimo sistemoje reikia pateikti:
Pradėsiantiems lankyti mokyklą;
Keičiantiems ugdymo programą;
Pereinantiems į kitą mokyklą;
Naujai atvykusiems mokiniams.
Prisijungti prie sistemos tėvai ar globėjai gali naudodamiesi elektronine bankininkyste ar kita el. atpažinimo priemone.
Ką svarbu žinoti pildant prašymą?
Tėvai ar globėjai gali pasirinkti iki trijų mokyklų – viena iš jų privalo būti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (priešingu atveju sistema neleis pateikti prašymo).
Jei mokykla sulauks daugiau prašymų nei gali priimti mokinių, bus taikomi pirmumo kriterijai. Pirmumas suteikiamas, pavyzdžiui, našlaičiams, daugiavaikių šeimų vaikams, dvynukams, taip pat vaikams, kurie toje teritorijoje gyvena jau kelerius metus (nuo dvejų iki šešerių metų).
Specializuotoms ir konkursinėms mokykloms – kiti terminai
Į konkursiniu būdu priimančias ar vykdančias specializuotas ugdymo programas (pavyzdžiui, inžinerines ar sporto), ar taikančias savitos pedagoginės sistemos elementus mokyklas prašymus reikia pateikti iki kovo 8 d.
Šios mokyklos pirmuosius kvietimus išsiųs jau balandį, todėl tėvai turėtų iš anksto susipažinti su konkrečių įstaigų priėmimo tvarkomis ir pasirūpinti reikiamais dokumentais.
Sutarčių pasirašymas
Kvietimai į pagal bendrojo ugdymo programą ugdančias mokyklas bus išsiųsti gegužės pradžioje. Vaikų, kurie pretenduoja į III gimn. klasę, tėvai priėmimo rezultatus sužinos birželio 15–18 d. Kvietimus gavę tėvai ar globėjai sutartis su mokyklomis turės pasirašyti per dešimt kalendorinių dienų. Kviečiamų mokinių sąrašus pagal jiems priskirtą unikalų registracijos kodą (MOK-0000) tėvai ar globėjai galės matyti mokyklų interneto svetainėse.
Svarbu: šeimoms sudaroma galimybė sulaukti visų galimų kvietimų ir tik tada priimti galutinį sprendimą – gegužę gauti kvietimai sistemoje galios iki gegužės 14 d.
Nepasirašius sutarties per nustatytą terminą ir nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, vaikas neteks skirtos vietos, o prašymas bus archyvuojamas. Tėvai ar globėjai, kurie pageidaus toliau dalyvauti priėmime, privalės pateikti naują prašymą, vaikas galės pretenduoti tik į savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.
Svarbiausios datos:
Prašymų teikimas: vasario 1 d. – gegužės 5 d.
Kvietimai į mokyklas: gegužės 12–19 d.
Kvietimai į III gimnazijos klases: birželio 15–18 d.
Konkursinės ir specializuotos mokyklos:
prašymai – iki kovo 8 d.
kvietimai – balandžio 1–30 d.
Papildomas priėmimas: iki rugpjūčio 30 d.
Naujausi komentarai