 Vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste

Vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste

2025-11-28 23:47
BNS inf.

Vėlų penktadienio vakarą, 23.15 val., vėl laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.

Vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste
Vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip pranešė bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU), pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.

Oro erdvės ribojimai įvesti iki 2.15 valandos.

Kaip BNS skelbė anksčiau, dėl kontrabandinių oro balionų iš Baltarusijos sukeltos grėsmės nacionaliniam saugumui LTOU kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydami inicijuoti ikiteisminį tyrimą.

LTOU siekia, kad eismą ore trikdantys ir pavojų keliantys balionų skrydžiai būtų traktuojami kaip padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, pranešė įmonė.

BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
sustabdyta veikla
kontrabandiniai balionai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų