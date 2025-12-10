Vežėjai su vilkikais jau renkasi į „Linavos“ protestą Vilniuje

„Gedimino prospektas jau pilnai uždarytas. Vilkikai ir vežėjai jau renkasi, visi turėtų būti pasiruošę iki 11 val., o nuo 12 val. jau prasidės mūsų akcija“, – Eltai teigė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Anot jo, į protesto akciją susirinks bent 50 vilkikų. Vilniaus miesto savivaldybė savo leidime nurodė, kad Gedimino prospekte trečiadienį gali pasirodyti iki 100 krovininių transporto priemonių.
Pasak savivaldybės, vilkikus leista statyti Gedimino prospekto atkarpoje nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki A. Goštauto gatvės, o jei reikėtų daugiau vietos – ir atkarpoje nuo Katedros aikštės iki Totorių g.
Tiesa, abiejose atkarpose organizatoriai turės užtikrinti, kad nebūtų blokuojamos sankryžos, perėjos ir įvažiavimai.
Protestas, kaip planuojama, tęsis iki 19 val.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijos pasienyje šiuo metu yra įstrigusios 185 transporto priemonės su lietuviškais numeriais – iš jų 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios asociacijai „Linava“.
„Linava“ tuo metu skelbė, kad pasienyje yra įstrigę keletas tūkstančių Lietuvos registruotų transporto priemonių.
Organizacija teigė per Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) siekianti iš Baltarusijos muitinės gauti visų sulaikytų transporto priemonių valstybinius numerius.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Šį antradienį dėl iš kaimyninės Baltarusijos leidžiamų kontrabandą gabenančių balionų Vyriausybė visoje šalyje taip pat paskelbė ekstremaliąją situaciją.
(be temos)
(be temos)