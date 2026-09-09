Vilniaus atliekų tvarkymo centras sprendžia šiukšlių problemą – pasirašyti du nauji susitarimai

Šios įmonės rūšiuos Vilniaus regiono atliekas, kurias anksčiau rūšiavo „Ekonovus“. „Ecoservice“ surinks ir apdoros atliekas iš Vilniaus miesto penktos atliekų aptarnavimo zonos, o „Ekobazė“ – iš pirmos, rašoma papildomų susitarimų dokumentuose.
Papildomi susitarimai su „Ekobaze“ pasirašyti rugpjūčio 27 dieną, su „Ecoservice“ – rugsėjo 2 dieną.
Dokumentuose nurodoma, kad „ankstesnis atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikėjas nebegali užtikrinti nepertraukiamo jų teikimo“, o anksčiau pasirašytų sutarčių vertė, paslaugų įkainis ir terminas nekeičiami.
„Taip, sutarties vertė nesikeitė. Tiekėjams mokamas sutartyje įtvirtintas įkainis už sutvarkytas atliekas“, – komentare BNS teigė VAATC atstovas Gediminas Kavalskis, paklaustas, kodėl sutarties vertė nesikeitė sutarus dėl papildomų paslaugų.
VAATC su „Ecoservice“ liepą pasirašė 3,6 mln. eurų vertės sutartį, o už toną sutvarkytų atliekų įmonei mokamas 62,8 euro (be PVM) įkainis. Tuo metu su „Ekobaze“ liepos pabaigoje pasirašyta 2,5 mln. eurų sutartis, o įkainis siekia 63 eurus (be PVM) už toną. Abiejų sutarčių trukmė – pusmetis.
Su trečia įmone „Ekonovus“ liepos 17 dieną VAATC pasirašė iki 2,5 mln. eurų vertės šešių mėnesių trukmės sutartį, pagal kurią „Ekonovus“ už toną sutvarkytų atliekų turėjo būti mokami 77 eurai (be PVM). Pagal ją įmonė turėjo dalį surūšiuotų atliekų pristatyti Vilniaus kogeneracinei jėgainei (VKJ) bei dalį pristatyti į MBA gamyklą.
VAATC atstovas G. Kavalskis BNS pirmadienį informavo, kad sutartis su „Ekonovus“ nutraukta.
Vilniaus savivaldybei prieš dvi savaites nusprendus Naujoje Vilnioje tvarkomas komunalines atliekas vežti į Paneriuose, netoli Gariūnų esančią įmonės „Ekonovus“ aikštelę, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC) kiek vėliau sprendimą pakeitė – nuspręsta atliekų ten nebevežti.
Kaip rašė BNS, nuo praėjusio pirmadienio atliekos rūšiuojamos tik bendrovės „Ecoservice“ aikštelėje prie Gariūnų ir „Ekobazės“ teritorijoje Lentvario gatvėje.
G. Kavalskis prieš savaitę teigė, kad regiono atliekos šiuo metu tvarkomos tik „Ekobazės“, „Ecoservice“ ir VAATC pajėgumais.
Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos.
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