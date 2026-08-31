Vilniaus centre gali nebelikti dalies pamėgtų vietų

Trakų gatvėje, pačiame Vilniaus centre, vis dar vyksta remontas. Jis prasidėjo pernai rudenį, turėjo baigtis prieš Kalėdas, tačiau tebesitęsia.
Dėl to skundžiasi čia įsikūrę verslai. Vienas jų – spaudimo neatlaikiusi šeimos sukurta batų parduotuvė „Supersymmetry“, kurios netrukus jos neliks.
„Teko skolintis. Skolintis ne vieną kartą, o tris, kadangi niekada nebuvo pasakyta tiksli data, kada mus atidarys, o srautas krito apie 80 procentų“, – pasakojo „Supersymmetry“ parduotuvės savininkas Ervinas Rūkas.
Apie sunkumus kalba ir daugiau verslų. Jie sako, kad ne tik sumažėjo apyvarta, bet atsirado ir kitų problemų.
Dėl remontų jau užsidarė ir turkų restoranas, baras bei kepyklėlė.
„Problemų labai daug. Pirmiausia – dėl tiekėjų. Dauguma tiekėjų atsisako tiekti, nes sako, kad pas jus nėra privažiavimo ir čia jūsų problema“, – sakė „LABA Kitchen & Grill“ restorano bendraįkūrėjis Gintaras Žalnora.
„Mums labai svarbus turistų srautas. Praėjusiais metais turistai sudarydavo maždaug 15–20 procentų visų mūsų pardavimų, o dabar sumažėjo iki maždaug 5–7 procentų. Tai jaučiame“, – teigė „Adv store“ parduotuvės įkūrėjas Dmytro Andrieiev.
„Apie 50 procentų sumažėjo klientų per šį laikotarpį, kai taiso kelią“, – antrino G. Žalnora.
Vilniaus meras sako, kad Trakų gatvės rekonstrukcija buvo planuota kurį laiką, su verslais kalbėta, o remontai reikalingi dėl gražesnio Vilniaus centro, kuris galėtų pritraukti daugiau turistų ir pačių verslų.
„Šiuo atveju su visais verslais buvo šnekėta, buvo suteikta galimybė išsikabinti savo reklamas ant statybinių tentų. Tai šiuo atveju tiesioginio priežastinio ryšio dėl verslo sunkumų ir vykdomų rekonstrukcijų nedaryčiau“, – teigė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Jaučiamės taip, tarsi valdžiai nebūtume labai svarbūs. Klausėme, kaip galėtume bendradarbiauti, galbūt ant statybinių užtvarų galėtume uždėti savo logotipus. Mums pasakė: „Taip, galite.“ Tačiau paskui nebebuvo jokios informacijos, kam siųsti logotipą ir kaip visa tai padaryti“, – pasakojo D. Andrieiev.
Tačiau verslininkas sako, kad niekas nenori kabinti savo reklamos prie šiukšlių. Vietoje to jis siūlė kitus būdus.
„Galbūt galima sumažinti nekilnojamojo turto mokestį, galbūt galima atleisti nuo šiukšlių surinkimo mokesčio. Savivaldybė kontroliuoja medijas, socialinius tinklus ir savo puslapį, kuris aprėpia beveik pusę milijono žmonių. Net jeigu dešimtadalis procento būtų atsiliepę į kvietimą apsilankyti gatvėse, kurios yra uždarytos, tai jau būtų labai stipriai mums padėję“, – aiškino E. Rūkas.
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Tačiau ką daryti, kai verslas kenčia nuo gatvių remontų? Kur galima kreiptis pagalbos? Teisininkai sako, kad šiuo atveju galima kreiptis dėl kompensacijos, jeigu savivaldybė pažeidė žadėtus terminus.
„Pavyzdžiui, informuotų gyventojus, kad remontas vyks tris mėnesius, o iš tikrųjų vyks metus, tada būtų galima kabintis ir žiūrėti, kur yra pažeidimas“, – aiškino Advokatūros civilinės teisės komiteto pirmininkas Albertas Šekštelo.
Tačiau pirmiausia rašyti reikia pačiai savivaldybei ir tik neišsprendus ginčo kreiptis į teismą.
Pykčiai dėl gatvių remontų vyko ir per Kalėdas, kai dalis verslų pasiruošė kalėdinei mugei, bet savivaldybė užtvėrė Barboros Radvilaitės gatvę. Dėl to verslas patyrė didžiulių nuostolių, o kompensacijų taip ir nesulaukė.
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