„Vilniaus dienos“: ką svarbu žinoti prieš prasidedant didžiausiai miesto šventei

Festivalio pradžią skelbs pučiamųjų orkestras
Gražia „Vilniaus dienų“ tradicija tapo skambiai skelbiama festivalio pradžia. Rugsėjo 4-ąją 16 val. Gedimino prospekte ir prie scenos Vinco Kudirkos aikštėje pasirodys Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pristatysiantis programą „Baltosios naktys“. Maršo paradas prasidės prie Katedros.
Sulig originaliu pučiamųjų orkestro pasirodymu, nuo penktadienio iki sekmadienio festivalio programa nuvilnys per pagrindines Vilniaus erdves – Katedros aikštę, Gedimino prospektą, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštes, Baltojo tilto prieigas bei Neries krantinę. Gedimino prospektas festivalio metu taps tikru atradimų maršrutu, siūlančiu gausų skirtingų patirčių pasirinkimą – nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos.
Šventės žemėlapyje bus gausu renginių įvairaus amžiaus lankytojams.
Ką rinktis šeimoms?
Šeimos su vaikais turės iš ko rinktis. Baltojo tilto pievoje visą savaitgalį veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė, kurioje nuobodžiauti neleis judriųjų žaidimų, batutų, kliūčių ruožų, kūrybinių dirbtuvių įvairovė bei „Pik-nik“ PASIPLĖŠOM sūrio dešrelių plėšymo čempionatas.
Netoliese Neries krantinėje gatvės maisto aromatais ir skoniais vilios bei išalkti neleis daugiau nei dvi dešimtys restoranų ant ratų.
Mažiesiems lankytojams verta užsukti ir į Vinco Kudirkos aikštėje įsikūrusią kūrybingu trykštančią Stiliaus LOKACIJA erdvę, kur bus galima ne tik atrasti unikalius kūrėjų darbus, bet ir įsitraukti į daugiau nei 20 kūrybinių veiklų, pūsti milžiniškus muilo burbulus.
Literatūros ir „Knygų aikštės“ gerbėjai šįkart laukiami paviljone prie Katedros, prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Vilniaus literatų namuose, kur beveik 40 renginių ypatingas dėmesys bus skiriamas Vilniaus istorijai ir vaikų literatūrai.
Daugiau nei 100 progų pajudėti
Aktyviausiems lankytojams patiks savaitgalį praleisti Lukiškių aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštyne įsikūrusiame „Vilniaus sporto festivalyje“, kurio programoje – daugiau nei 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų, kviečiančių ne tik sportuoti, bet ir geriau suprasti sportą.
Sporto programa neapsiribos aikštėmis – į festivalį įsilies ir Neris. Masinis baidarių plaukimas sujungs miesto erdves, o rugsėjo 6-ąją Lukiškių kalėjimo 2.0 erdvėse nuo 14 val. vyks Vilniaus krepšinio komandos „Rytas“ sezono atidarymo renginys „Juodai baltai raudonas Vilnius“.
Jaunimui – muzika, komedija ir naktinis Vilnius
Jaunai auditorijai „Vilniaus dienos“ šiemet siūlo plačią koncertinę programą ir naujus formatus.
Keturiose scenose – Katedros aikštėje, Vinco Kudirkos aikštėje, Neries krantinėje prie Baltojo tilto ir „Vasaros terasoje“ – skambės skirtingų žanrų gyva muzika: nuo populiariosios ir alternatyviosios iki elektronikos, house, roko ir metalo.
Naujas festivalio formatas „Sunkioji terasa“ – alternatyviosios ir sunkiosios muzikos scena „Vasaros terasoje“, kurioje rugsėjo 4–5 d. pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Nemokamas renginys kvies iš arčiau pažinti skirtingas sunkiosios muzikos kryptis ir jos kūrėjus.
Kita naujovė – „Vilniaus naktys“, rugsėjo 5-osios naktį tęsianti festivalio programą jau po vidurnakčio. Vienas 10 eurų kainuojantis bilietas suteiks galimybę nuo 23 val. iki 6 val. ryto judėti tarp keturių Vilniaus klubų – „Anna Mesha. Butas“, „Cornercafé“, „Elastica“ ir „Gallery 1986“.
Muzikinę festivalio programą papildys ir gyvi humoro pasirodymai. Neries krantinės scenoje prie Baltojo tilto pasirodys K2 Comedy komikai – pastaruoju metu sparčiai auganti Lietuvos stand-up komedijos bendruomenė, į festivalį atsineš kitokią vakaro nuotaiką.
Vakarais – didieji koncertai ir dronų šou
Ypatingi du vakarai su skirtingų kartų ir stilių atlikėjais laukia didžiojoje festivalio scenoje Katedros aikštėje. Penktadienio vakarą Katedros aikštėje 21 val. koncertuos „Kamanių šilelis“, o 22 val. – Free Finga. Šeštadienį – 20 val. Justinas Jarutis, o 21 val. Donatas Montvydas.
Penktadienį ir šeštadienį vėlai vakare 22:30 ir 24:00 val. numatytas dar vienas naujas festivalio akcentas – dronų šou prie Baltojo tilto. Apie 15 minučių truksiantis pasirodymas pasakos Vilniaus istoriją, danguje kurs miesto simbolius ir atpažįstamus vaizdus.
Organizatoriai tikisi tam palankaus dangaus, nes išskirtinis reginys gali vykti tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Jei meteorologinės sąlygos nebus palankios saugiam dronų skrydžiui, pasirodymai gali būti atšaukti.
Į festivalį – patogiau viešuoju transportu
Festivalio metu miesto centre bus taikomi laikini eismo ribojimai. Į renginius rekomenduojama atvykti pėsčiomis ar viešuoju transportu, kurio dalis maršrutų kursuos dažniau. Automobiliu atvykstantiems lankytojams verta kelionę susiplanuoti iš anksto ir atsižvelgti į savaitgaliui pasikeisiančią eismo tvarką.
Prieš atvykstant verta peržiūrėti programą
Kadangi renginiai vyks skirtingose miesto vietose ir skirtingu metu, lankytojams rekomenduojama prieš vykstant į festivalį peržiūrėti programą ir susiplanuoti savo maršrutą. Visa „Vilniaus dienų“ programa ir aktuali informacija – www.vilniausdienos.lt.
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