Vilniaus Kalėdų miestelyje – nauja iniciatyva

„Šį sprendimą brandinome ne vienerius metus, o šių metų Vilniaus Žaliosios Europos sostinės ir Europos Kalėdų sostinės titulai mums įpareigoja realiam pokyčiui. Sprendimas įvesti daugkartinės gėrimų taros su užstatu sistemą leis šventinį laikotarpį pasitikti ne tik šviesiau, bet ir tvariau“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Užstato sistemos įvedimas yra kryptingas miesto žingsnis, padėsiantis kurti tvarių švenčių Vilniuje tradicijas. Kalėdų miestelis ir čiuožykla – šventinės erdvės, kuriose susitinka tūkstančiai žmonių, todėl čia ypač svarbu diegti sprendimus, atitinkančius atsakingų Europos sostinių taikomus tvarumo standartus.
Kaip veiks užstato sistema?
Pirmąkart žiemos festivalio „Kalėdos sostinėje“ istorijoje visi Kalėdų miestelyje gėrimais prekiausiantys prekybininkai naudos tik daugkartinius puodelius.
Sistema veiks principu „pasiimi – pasinaudoji – grąžini“. Pirkdami bet kokį gėrimą pirkėjai už kiekvieną puodelį papildomai sumokės 2 eurų užstatą, o pasinaudojus puodeliu ir jį atnešus į vieną iš taros surinkimo punktų, anksčiau sumokėtas 2 eurų dydžio užstatas bus grąžinamas.
Kalėdų miestelyje Katedros aikštėje veiks 2 tokie EKO punktai, Rotušės aikštėje prie čiuožyklos „Vilniaus ledas“ – vienas.
Užstatas nebus grąžinamas už deformuotus ar kitaip pažeistus puodelius.
Surinkti puodeliai bus plaunami, dezinfekuojami ir naudojami pakartotinai, taip ženkliai sumažinant išmetamų atliekų kiekį ir užtikrinant švaresnę šventinę aplinką.
Europoje pasiteisinusi praktika
Daugelyje Europos miestų žiemos mugėse, viešuose festivaliuose ar muzikos renginiuose naudojama daugkartinių puodelių su užstatu sistema yra tapusi neatsiejama tvarumo praktika.
Vilnius, minėdamas Europos Žaliosios sostinės ir Europos Kalėdų sostinės metus, žengia tuo pačiu keliu, į savo šventinę infrastruktūrą įvesdamas sprendimą, efektyviai mažinantį vienkartinių atliekų kiekį.
Primename, kad atsinaujinęs Kalėdų miestelis Katedros aikštėje veiks iki gruodžio 28 d., čiuožykla Rotušės aikštėje – iki vasario 1 d.
Daugiau informacijos apie žiemos festivalio „Kalėdos sostinėje 2025“ programą galite rasti čia.
