Vilniaus meras: atliekos šiuo metu rūšiuojamos brangiau

Tačiau meras pabrėžė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į „normalią kainodarą“.
„Tai taip, atliekos yra tvarkomos brangiau, bet labai svarbu pabrėžti, kad tai yra daroma laikinai ir VAATC viena iš užduočių yra grįžti į normalesnes vėžes, susitvarkius teritoriją, įsigijus laikinus įrenginius, atstačius pastatus į tą normalią kainodarą, kuri buvo iki šiol. Kiek tai laiko gali trukti – neaišku, bet tikslai yra keliami, kad kaip įmanoma greičiau“, – penktadienį Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdyje teigė V. Benkunskas.
Jis pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti teisme iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės „Energesman“.
„Antras dalykas, kad tie papildomi kaštai, kurie dabar yra patiriami, visa žala, kuri yra padaryta turtui, teritorijai, už sukauptas ir nesutvarkytas atliekas, bus bandoma prisiteisti iš kaltosios pusės. Tai aš neabejoju, kad teismuose VAATC laimės ir tie pinigai į sistemą grįš“, – pabrėžė jis.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas teigė, kad sutvarkius gamyklą, tikimasi, jog atliekų tvarkymo kaina bus tokia pati, kiek buvo mokama „Energesman“.
„Kai tik sutvarkysime jūsų sąvartyną, atstatysime normalią gamyklos veiklą, visas kiekis grįš ir operuos VAATC. Tikimės, kad tos kainos bus tokios pačios“, – atsakydamas į „Energesman“ vadovo Algirdo Blazgio klausimą, kokiu būdu VAATC tikisi atliekas tvarkyti pigiau nei šiuo metu, teigė M. Švaikauskas.
VAATC vadovas akcentavo, kad iš „Energesman“ bus siekiama prisiteisti ir sumą, kuri dabar mokama kitoms privačioms įmonėms už atliekų tvarkymą.
„Taip pat paslaugos, kurias dabar suteikinėja kitos įmonės, jos taip pat yra brangesnės, todėl ta suma taip pat bus išieškoma iš netinkamai vykdžiusio veiklą operatoriaus“, – sakė M. Švaikauskas.
Pasak jo, per šešis mėnesius tikimasi atkurti rūšiavimo pajėgumus iki 600 tonų per dieną. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
„Ieškome galimybių pasistatyti ir papildomas rūšiavimo linijas. Šiuo metu tos galimybės neturime, nes teritorijoje paprasčiausiai net nėra vietos, kur jas pasistatyti. Norime padidinti laikinų etapų per tuos šešis mėnesius mūsų rūšiavimo pajėgumus iki 600 tonų. Svarbiausia žinutė, kad operavimas nėra sutrikęs. Atstatėme ir priėmimą, atstatėme ir biologinės dalies tinkamą sutvarkymą ir iš esmės nuo pirmadienio prasidės jau ir teritorijos tvarkymo darbai“, – komiteto posėdyje teigė VAATC vadovas.
VAATC vadovas aiškino, kad šiuo metu susidarančius kaštus įmonė padengs iš savo sukaupto pelno.
„Visas susidarančias dabar sąnaudas apmokės VAATC iš sukaupto pelno. VAATC yra sukaupęs lėšas būtent tokiems atvejams, jeigu iškyla problema, kad galėtų finansinius srautus susireguliuoti“, – teigė M. Švaikauskas.
Kiek tai laiko gali trukti – neaišku, bet tikslai yra keliami, kad kaip įmanoma greičiau.
Opozicija: meras manipuliuoja sakydamas, kad kainos nebrangs
Kaip rašė BNS, tiek VAATC vadovas, tiek Vilniaus meras žada, kad sąskaitos gyventojams už šiukšlių tvarkymą nedidės.
Tuo metu sostinės savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis akcentuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) gali patvirtinti naują kainodarą ir tokiu atveju sąskaitos gyventojams už atliekų tvarkymą padidėtų.
„Šioje vietoje Vilniaus meras manipuliuoja. Manipuliuoja, kai sako, kad dėl patirtų nuostolių kaina vilniečiams neaugs. Ir tai yra iš esmės tiesa, nes tuos nuostolius tu negali dėti į kainą. Bet kadangi eliminuojamas iš žaidimo šiuo metu pigiausiai rinkoje veikiantis žaidėjas, tai vien tai, kad rinka siūlo tą pačią paslaugą už gerokai brangiau, tai vėliau tas pats VERT patvirtins naują kainodarą, nes jie tiesiog matys, kokiomis sąlygomis dirba kiti rinkos dalyviai“, – žurnalistams po posėdžio penktadienį sakė A. Nemunaitis.
Jis taip pat akcentavo, kad išlaidos gyventojams gali augti ir netiesioginiu būdu.
„Nuostolis vis tiek kažkokia prasme turi būti sumokėtas. Ir šioje vietoje vienintelis dalykas, ką gali padaryti Vilniaus miesto savivaldybė ir VAATC, tai tiesiog mokėti iš savo pinigų. VAATC nėra kažkoks pelną arba pajamas ypatingai generuojantis subjektas, tai yra mūsų mokesčiais per rinkliavą surinkti pinigai. Ir jeigu jie šiuo metu disponuoja kažkokia pinigų suma, tai yra tik dėl to, kad mes per eilę metų per savo rinkliavą sumokėjom ir padarėm tą pagalvę“, – aiškino tarybos narys.
A. Nemunaitis pabrėžė, kad šiuo metu sukauptas pelnas yra skirtas Kazokiškių sąvartyno, esančio Elektrėnų savivaldybėje, plėtrai ir priežiūrai.
„VAATC negali savavališkai disponuoti tais pinigais. Tas rezervas, kuris yra kaupiamas, ir pagal 2022–2023 metų ataskaitas didelė dalis to sukaupto rezervo – virš 90 proc. – buvo sukaupta Kazokiškių sąvartynui jį plėsti, prižiūrėti, vėliau uždaryti. Tie pinigai turi tikslą, jie turi paskirtį, ir tiesiog VAATC sprendimu dabar net neužtenka, kad tu staiga pakeistum paskirtį ir pradėtum naudoti šituos pinigus kitos situacijos amortizavimui“, – pabrėžė jis.
„Kai sakoma, kad kainos nebrangs – brangs. Bet jos brangs ne dėl to, kad mes bandysim nuostolius pakišt po naujomis sąskaitomis, o dėl to, kad rinka keičiasi ir mes matom iš prieš tai vykusio sandorio ir dabar ekstremalios situacijos pasiruoštų sutarčių šešiems mėnesiams su galimybe trims mėnesiams pratęsti, kad kaina garantuotai brangs“, – pridūrė tarybos narys.
Kitas tarybos narys Almantas Stankūnas taip pat akcentavo, kad atliekų tvarkymo kainos kils.
„Mokestis už atliekų tvarkymą tikrai brangs. Kad tai įvyks, turėjo žinoti meras, VAATC, visi savivaldybės darbuotojai, prieš imdamiesi visų tų veiksmų, kad paralyžuotų „Energesman“ veiklą ir nušalintų nuo veiklos“, – žurnalistams sakė A. Stankūnas.
„Antras dalykas, kitos išlaidos gali atsidurti netiesiogiai, nes gali paaiškėti, kad tenka tada išlaidas jau dengti iš savivaldybės biudžeto. Visi Vilniaus miesto gyventojai susimokės už tai, kas čia įvyko“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, VAATC sutarė su įmonėmis „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobaze“ dėl 100 proc. regiono atliekų rūšiavimo.
„Ecoservice“ ir „Ekonovus“ atliekų rūšiavimo paslaugos pusmečiui bendrai kainuos 6,1 mln. eurų. „Ekonovus“ už toną sutvarkytų atliekų mokami 77 eurai (be PVM), „Ecoservice“ – 62,8 euro (be PVM). „Ekobazė“ atliekas pradės rūšiuoti pirmadienį, su ja sutartis kol kas nepasirašyta.
Tuo metu Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) dalį atliekų degins už bendrą 2,9 mln. eurų sumą – ją apmokės VAATC.
„Energesman“ vadovas anksčiau teigė, kad įmonė toną atliekų išrūšiuodavo už 53 eurus.
VAATC vadovas šią savaitę teigė, kad „Energesman“ padaryta žala šiuo metu siekia 18 mln. eurų, nuostoliai bus išieškomi iš pačios bendrovės. Tuo metu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys sako, kad žala įmonei dėl VAATC nutraukiamos sutarties gali siekti 20 mln. eurų, dėl to bendrovė taip pat žada ieškinį teismui.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos, ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
(be temos)
(be temos)