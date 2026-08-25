Vilniaus meras: dalis gatvių remontų bus baigti iki rugsėjo, spūsčių situacija nebus neįprasta

„Šiuo atveju su visais verslais buvo šnekėta. Buvo suteikta galimybė išsikabinti savo reklamas ant statybinių tentų. Tai aš nedaryčiau tokio tiesioginio priežastinio ryšio dėl verslo sunkumų ir vykdomų rekonstrukcijų“, – antradienį žurnalistams teigė V. Benkunskas.
„Taip, suprantame, kad tai gali kelti problemų, bet norint turėti tvarkingą infrastruktūrą, kuri trauktų turistus, miestiečius, žmones į tuos pačius verslus, reikia skirti laiko tiems darbams atlikti. Komunikacija buvo labai aiški, o jei kažkam iš tikrųjų nepasisekė, tai čia jau reiktų labai individualiai žiūrėti, kokios priežastys ir kuo miestas gali padėti“, – svarstė jis.
Paklaustas, ar dėl rekonstrukcijų sunkumų patyrę verslai galėtų tikėtis kompensacijų, sostinės meras tokios galimybės neatmetė.
„Individualiai tikrai galime šnekėtis. (…) Su visais verslais buvo šnekėta, buvo pranešti ir grafikai, ir tuo pačiu įvardintos rizikos“, – aiškino V. Benkunskas.
Naujausiu dėl gatvių rekonstrukcijų užsidariusiu verslu tapo Trakų gatvėje trejus metus veikusi batų ir aksesuarų parduotuvė „Supersymmetry“.
Socialiniame tinkle „Facebook“ įmonė paskelbė, kad dėl užsitęsusių darbų ir sumažėjusio žmonių srauto yra priversta uždaryti fizinę parduotuvę ir veiklą mėgins tęsti internetu.
Verslo teigimu, Trakų gatvės pradžia buvo užkasta ir užtverta septynis mėnesius, nors, anot įmonės, iš pradžių buvo žadama, kad darbai truks tris mėnesius. Parduotuvė nurodo, kad dėl kritusios apyvartos tris kartus skolinosi, o situaciją dar labiau apsunkino darbai Vokiečių ir Vilniaus gatvėse.
V. Benkunskas savo ruožtu teigė, kad Trakų gatvės rekonstrukcija vykdoma etapais, o infrastruktūros atnaujinimo darbai neišvengiamai sukelia laikinų nepatogumų.
„Trakų gatvės rekonstrukcija jau buvo planuota ilgą laiką. Ji vyksta etapais. Pirmasis etapas yra pabaigtas ten, kur iš esmės koncentruojasi verslai, tai visą vasarą jiems buvo galimybė dirbti be jokių trukdžių. Dabar antras etapas irgi baigėsi pagal grafikus. Norint sutvarkyti infrastruktūrą, reikia tam tikro laikotarpio ir natūralu, kad tam tikrų nepatogumų buvo“, – kalbėjo meras.
Anot V. Benkunsko, šiuo metu Vilniuje remontuojamos 25 gatvės arba jų atkarpos, dešimtyje jų darbus ketinama užbaigti iki rugsėjo pradžios.
„Jų yra, skaičiuojant objektais, 25 gatvės arba atkarpos. 10 iš jų bus baigta iki rugsėjo 1 dienos. Tą, ką ir buvom komunikavę“, – teigė meras.
Pasak jo, dalis kitų gatvių bus baigtos rudenį, o kai kuriuos sudėtingesnius projektus Senamiestyje numatoma tęsti ir kitais metais.
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