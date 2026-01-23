 Vilniaus meras: situacija dėl vandens lygio Neryje – stabili

Vilniaus meras: situacija dėl vandens lygio Neryje – stabili

2026-01-23 12:49
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad situacija dėl vandens lygio užšalusioje ir patvinti galinčioje Neryje – stabili, grėsmės gyventojams nėra.

Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Situacija su Neries upėje vandens lygiu, sakyčiau, yra stabili, kažkokių grėsmių miesto infrastruktūrai ir gyventojams mes neturime“, – žurnalistams penktadienį sakė V. Benkusnkas.

„Be jokios abejonės, mes stebime situaciją ir esame tą mažąją infrastruktūrą – šiukšliadežes, suoliukus, ženklus – susirinkę, spėjome iki vandens pakilimo“, – teigė jis.

Pasak sostinės vadovo, jei kitą savaitę atšils ir bus teigiama oro temperatūra, žinant Neries sraunumą, per kelias dienas ledai išplauks.

„Grinda“ šią savaitę skelbė, kad pašalusios Neries krantine vaikščioti šiuo metu nėra saugu, įmonė pastatė tvoreles su įspėjamaisiais ženklais.

Šiame straipsnyje:
Valdas Benkunskas
Neris
vandens lygis

