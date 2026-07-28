Vilniaus meras tikina nežinojęs apie „Ecoservice“ svarstymus: ne mano reikalas

„Aš nesiveliu į įmonių tarpusavio aiškinimusis, kas kam skambino, kas kam ką siūlė. Čia yra ne mano reikalas“, – žurnalistams antradienį sakė Valdas Benkunskas.
„Čia yra visiškai nesusijusios temos ir man jos yra absoliučiai neįdomios. Tegu verslai ten tarpusavy aiškinasi, kas kam, ką rašė. Daug yra spekuliacijų, tai mažiausiai man rūpi dabar žiūrėti, kas ką šneka“, – sakė Vilniaus meras.
Anot „Energesman“, pasiūlymas įsigyti akcijas gautas liepos 8 dieną ir buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Atmetus pasiūlymą po poros dienų, liepos 10-ąją, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) sutartį su „Energesman“.
„Ecoservice“ valdanti Latvijos įmonė „Eco Baltia“ ketvirtadienį BNS teigė kelerius metus svarsčiusi apie „Energesman“ įsigijimą bei bendravusi su šios įmonės akcininku, tačiau pabrėžė, kad oficialaus pasiūlymo nėra pateikusi.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras penktadienį perėmė šios gamyklos operavimą.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis pirmadienį atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti.
Šis terminas baigsis rugpjūčio 7 dieną.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
Naujausi komentarai