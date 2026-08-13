„Vilniaus miesto būstas“ po „Laisvės TV“ tyrimo pradėjo vidinį patikrinimą

„Vilniaus miesto būsto“ direktorė Rosita Žibelienė teigia, kad į paviešintą medžiagą įmonė žiūri rimtai ir atsakingai, tačiau, anot jos, „Laisvės TV“ vaizdo įrašo negalima vertinti kaip išsamaus ir visapusiško tyrimo.
„Vis dėlto manome, kad reportažo negalima laikyti išsamiu ir visapusiškai atliktu tyrimu. Jame pateikiamos atskiros dokumentų, telefoninių pokalbių bei oficialių įmonės atsakymų ištraukos, tačiau daugeliu atvejų trūksta platesnio konteksto, kuris buvo pateiktas prieš rengiant reportažą“, – Eltai sakė R. Žibelienė.
„Taip pat naudojami fragmentiški pokalbių įrašai, todėl dalį informacijos ir iš jos daromas išvadas vertiname atsargiai“, – pridūrė ji.
Pasak „Vilniaus miesto būsto“ vadovės, apie kai kurias reportaže nurodytas aplinkybes įmonė anksčiau nebuvo informuota, todėl nuspręsta pradėti vidinį tyrimą.
„Kartu norime pabrėžti, kad apie kai kurias reportaže nurodytas aplinkybes įmonei nebuvo pranešta anksčiau. Todėl pradėjome išsamų vidinį tyrimą, kurio metu vertiname tiek reportaže pateiktus teiginius, tiek naujai paaiškėjusias aplinkybes“, – tęsė R. Žibelienė.
„Šiuo metu negalime patvirtinti, kad visos reportaže pateikiamos interpretacijos ar keliamos prielaidos atitinka faktines aplinkybes. Todėl iki vidinio tyrimo pabaigos susilaikome nuo išankstinių išvadų“, – aiškino direktorė.
Siekdama užtikrinti tyrimo skaidrumą ir objektyvumą, bendrovė teigia į situacijos vertinimą įtraukusi nepriklausomą Vilniaus miesto savivaldybės Atitikties ir atsparumo skyriaus atstovą.
ELTA primena, kad antradienį „Laisvės TV“ paskelbė vaizdo įrašą „Skaidrinam 2.0: Socialiniai būstai“. Jame teigiama, kad „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o socialinių būstų tvarkymo darbus patikėjo įmonei „Glaskek LT“, kuri esą už tai atsilygindavo dovanomis „Vilniaus miesto būstui“, tačiau darbų tinkamai neatlikdavo.
Vaizdo įraše taip pat pasakojama, kad dalis socialinių būstų buvo suremontuoti netinkamai – juose užfiksuotas pelėsis, prastos būklės grindys, langai ir durys.
Po paviešintos informacijos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pranešė, kad Seimo rudens sesijoje ketina teikti Paramos būstui įstatymo pakeitimus, kuriais būtų nustatyti minimalūs socialinio būsto kokybės reikalavimai.
(be temos)