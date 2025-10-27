Vilniaus miesto savivaldybėje pradėjo veikti naujas klientų aptarnavimo centras.

Norintiems apsilankyti bus reikalinga išankstinė registracija. Paslaugos gyventojams bus teikiamos nuo spalio 29 dienos.
„Ilgainiui tokį modelį planuojame perkelti ir į pagrindinį aptarnavimo centrą“, – pirmadienį išplatintame pranešime cituojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Pasak savivaldybės, atskiroje erdvėje atidaromas informacijos punktas bei aštuoni langeliai. Klientų aptarnavimo centras pritaikytas negalią turintiems asmenims – baldai erdvėje išdėstyti taip, kad būtų patogu judėti su vežimėliu, įrengti taktiliniai takai.
Vilniečiai naujame centre galės kreiptis dėl socialinės pašalpos, šildymo, geriamojo, karšto vandens kompensacijų, išmokų vaikams, globos išmokų, paramos mokiniams, laidojimo išmokos, individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos, dėl išmokų nutraukimo ar mokėjimo būdo pakeitimo, užsakyti pažymas apie gautas ar negautas išmokas ir dėl kitų Socialinių išmokų skyriaus teikiamų paslaugų.
Pagal vieną išankstinę registraciją bus aptarnaujamas tik vienas klientas ir pateikiamas tik vienas prašymas arba skundas. Tai reiškia, kad asmuo turėtų užsiregistruoti atitinkamai tiek kartų, kiek prašymų ar skundų norėtų pateikti.
Klientui vėluojant atvykti daugiau nei 5 minutes, pasirinkusiems netinkamą paslaugos kategoriją arba paslaugą bei neužsiregistravusiems klientams bus siūlomi alternatyvūs paslaugos užsakymo būdai arba kitas laisvas paslaugos užsakymo ar aptarnavimo laikas. Jeigu užsiregistravęs žmogus apskritai neatvyks, gyventojai toliau bus aptarnaujami pagal eilių valdymo sistemos sudarytą eilę.
Be išankstinės registracijos bus galima kreiptis dėl laidojimo išmokų bei individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos.
Numatoma, kiekvieną darbo dieną naujajame centre bus galima aptarnauti kiek daugiau nei 200 asmenų.
Socialinių išmokų klausimus ir toliau bus galima spręsti pildant prašymus internetu, siunčiant fiziniu bei elektroniniu paštu, kreipiantis telefonu.
