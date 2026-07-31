Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės neįvyko: susirinko per mažai narių

„Atsižvelgiant į tai, kad posėdžiui užsiregistravo 15 tarybos narių, kvorumo nėra, posėdis negali būti teisėtas ir laikomas neįvykusiu. Tai ačiū, kad atvykote“, – po tarybos narių registracijos posėdžiui sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Planinis mūsų posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną – tada ir pasimatysime. Geros vasaros visiems“, – pridūrė jis.
Kaip paaiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtu, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai.
V. Benkunskas buvo palydėtas įmonės „Energesman“ darbuotojų skanduotėmis „Gėda“.
Kaip rašė BNS, posėdis sušauktas savivaldybės tarybos nariui, partijos „Lietuva – visų“ pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų, reikalingų inicijuoti neeilinį sostinės tarybos posėdį.
Jame buvo ketinama nagrinėti vieną klausimą – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje.
A. Nemunaitis BNS teigė, kad kiek anksčiau penktadienį buvo surengtas savivaldybės Aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis – taip sukurtas pretekstas nedalyvauti tarybos posėdyje.
„Tyčia tą pačią dieną buvo sudarytas Aplinkos komiteto posėdis. Per tą posėdį, kadangi aš irgi kaip iniciatorius viso šito neeilinio posėdžio nesikreipiau į komitetą, nes tam, kad tas komitetas kažką nagrinėtų, tu turi pradžioje gauti informacijos. Dėl to komitetas pasinaudojo tuo, kad nebuvo kreipimosi į komitetą, jie sukvietė visus atsakingus asmenis, išklausė informaciją. Vėliau bus pretekstas sakyti, kad mes viską ir taip sužinojome, nėra tikslo dalyvauti opozicijos rengtame posėdyje“, – BNS sakė tarybos narys.
Politikas pabrėžė, kad komiteto posėdyje tik buvo išklausyta informacija, o tarybos posėdyje būtų balsuojama dėl įpareigojimo administracijai pateikti krizės suvaldymo planą.
„Bet tas posėdis aplinkos apsaugos, jis nieko neįpareigojo. Jis tiesiog leidžia pasakyti, kad išklausė informacijos. Tarybos posėdis atvirkščiai – buvo pateiktas tarybos sprendimo projektas, už kurį reikėtų balsuoti ir, jeigu ką, įpareigoti administraciją pateikti mums labai aiškų krizės suvaldymo planą“, – teigė jis.
A. Nemunaitis mano, kad pozicijos tarybos nariams buvo duoti nurodymai neatvykti į tarybos posėdį.
„Tai, kad Valdas Benkunskas sabotavo šitą dalyką, nesukvietė net savo partiečių, nors yra aiškus lyderis, irgi parodo, kad jis nelinkęs spręsti šitos problemos, nelinkęs diskutuoti. (...) Tai, kad šiandien visi 27 valdantieji neatėjo, tai reiškia, kad jiems tiesiog buvo duoti nurodymai“, – sakė politikas.
Kreipsis į prokurorus
A. Nemunaičio teigimu, bent 10 tarybos narių kreipsis į Generalinę prokuratūrą dėl informacijos slėpimo, susitikimų su verslininkais.
„Kreipiamės į Generalinę prokuratūrą dėl informacijos slėpimo, dėl to, kad nedeklaruoti susitikimai su verslininkais, kurie turėjo interesus šiame atliekų versle ir dėl to, kad pažeidžiant procedūras eliminuojama taryba iš šio sprendimo“, – sakė A. Nemunaitis.
„Mačiau, kad daugiau kaip 10 tarybos narių jau pasirašė po kreipimusi“, – teigė politikas.
Tuo metu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija savivaldybėje teigia, kad posėdyje nedalyvavo, nes juo rengiama viešųjų ryšių akcija, o siūlomas nutarimas – nebeaktualus.
„Frakcijos vertinimu, šis tarybos posėdis yra ne konstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Posėdžio darbotvarkėje siūlomas svarstyti vienintelis tarybos nutarimas nebeaktualus, nes jame keliami klausimai jau atsakyti tiek viešojoje erdvėje, tiek penktadienio rytą vykusiame Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdyje, dalyvaujant miesto vadovams, tarybos nariams bei kitoms suinteresuotoms šalims“, – rašoma partijos pranešime.
Kaip rašė BNS, šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
Trečiadienį teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas.
Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus įmonę „Energesman“ netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras praėjusį penktadienį perėmė iš „Energesman“ gamyklos operavimą.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas šią savaitę teigė, kad „Energesman“ padaryta žala šiuo metu siekia 18 mln. eurų, nuostoliai bus išieškomi iš pačios bendrovės.
Tuo metu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys sako, kad žala įmonei dėl VAATC nutraukiamos sutarties gali siekti 20 mln. eurų, dėl to bendrovė taip pat žada ieškinį teismui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)