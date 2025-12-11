Vilniaus oro uoste – paviršinių nuotekų taršos incidentas

Avarijos metu į aplinką galėjo patekti cheminių medžiagų, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
„LTOU skubiai informavo Aplinkos apsaugos departamentą bei Vilniaus miesto nuotekas tvarkančią įmonę „Grinda“ ir pradėjo avarijos padarinių likvidavimo darbus“, – pranešė bendrovė.
Anot jos, incidento priežastys kol kas nenustatytos, įvykio mastas ir priežastys tikslinamos. Pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei nekilo.
LTOU duomenimis, aerodrome per priešgaisrinės sistemos bandymą, kurį atliko „FL Technics“, galimai taršios medžiagos galėjo patekti į paviršinių nuotekų tinklus, iš kur galbūt nutekėjo į pietinėje teritorijos dalyje, prie Rudaminėlės upelio, esantį nuotekų išleistuvą.
Kol šalinami incidento padariniai, oro uostas veikia įprastai.
