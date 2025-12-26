Vilniaus rajonas patvirtino kitų metų pajamų mokesčio tarifus

Skelbiama, kad mažiausias pajamų mokestis vienai dienai sieks 25 centus, vykdant veiklą rajono savivaldybės teritorijoje, o didžiausias – 1,87 euro, neribojant veiklos teritorijos. Mokestis skirstomas atsižvelgiant į veiklos mastą, paklausą, pelningumą bei veiklos teritoriją.
Savivaldybės teigimu, nustatyti mokesčių dydžiai ir taikomos lengvatos yra orientuotos į smulkiojo verslo plėtrą, gyventojų užimtumo skatinimą bei socialiai pažeidžiamų asmenų įtraukimą į darbo rinką.
„Subalansuoti mokesčių dydžiai ir išplėstos lengvatos padeda žmonėms drąsiau pradėti veiklą, didina užimtumą ir leidžia socialiai pažeidžiamiems gyventojams lengviau įsilieti į darbo rinką, o tai ilgainiui kuria naudą visai savivaldybės bendruomenei“, – pranešime teigia Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Nurodoma, kad metinis verslo liudijimo mokestis, priklausomai nuo veiklos rūšies, masto ir pelningumo, svyruos nuo 90 iki 240 eurų. Šis tarifas bus taikomas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei visoje Lietuvoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų, Neringos ir Marijampolės miesto savivaldybių teritorijas.
Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių užima 4 vietą iš 60 Lietuvos savivaldybių, o pagal mokėtiną sumą – 6 vietą.
