Vilniaus rajone sukurtas oro kokybės stebėjimo tinklas

Surinkti duomenys gyventojams prieinami „SmartEnvi“ platformoje.
Vilniaus rajono savivaldybė – vieną pirmųjų savivaldybių Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Jo metu sukurtas matavimo tinklas leis geriau suprasti, kaip oro kokybė skirtingose rajono seniūnijose keičiasi skirtingu metų laiku ir kokie veiksniai gali turėti įtakos taršos pokyčiams.
„Šio projekto tikslas buvo ne tik įrengti matuoklius, bet ir padaryti jų duomenis viešai prieinamus. Ypač svarbu tai teritorijose, kur šalia gyvenamųjų namų vykdoma pramonės ar kita ūkinė veikla, vyksta intensyvus transporto eismas. Kai turime duomenis, galime kalbėtis faktais, matyti pokyčius ir spręsti problemas, jei jos atsiranda“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Oro kokybę galima stebėti kiekvienoje seniūnijoje
Projekto įgyvendinimo metu Pagiriuose (Durpių ir Pagirių g. sankryžoje) įrengta aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė, skirta kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 (tai itin smulkios dalelės, galinčios patekti giliai į kvėpavimo takus) koncentracijai aplinkos ore matuoti. Tai leis stebėti bendrą individualių namų, pramonės ir kitų šaltinių poveikį aplinkai. Stotelėje įrengta valstybinio monitoringo reikalavimus atitinkanti matavimo įranga, užtikrinanti patikimus oro kokybės duomenis.
Taip pat 22 seniūnijose įrengti indikatoriniai matuokliai, kurių pagalba bus vertinama kietųjų dalelių koncentracija ore.
Oro kokybę gali veikti įvairūs veiksniai – transporto eismas, individualus šildymas, dulkės, statybos, pramonės objektai ir kt. Toks matavimo tinklas suteikia galimybę matyti ne tik vieną konkretų tašką, bet ir stebėti, kaip situacija keičiasi skirtingu metu ir skirtingose vietose. Sukaupti duomenys gali tapti svarbiu pagrindu vertinant aplinkos oro būklę ir planuojant taršos mažinimo priemones.
Duomenys – vieši ir lengvai pasiekiami
Surinkti duomenys nėra skirti vien specialistams. Gyventojai oro kokybės duomenis gali stebėti „SmartEnvi“ platformoje. Joje galima pasirinkti konkrečią matavimo vietą, matyti esamą situaciją, peržiūrėti grafikus, pasirinkti skirtingus laikotarpius, palyginti duomenis ir juos eksportuoti.
Tai gali būti naudinga kasdienėje situacijoje, pavyzdžiui, planuojant laiką lauke, sportą ar pasivaikščiojimą. Tačiau ne mažiau svarbu tai, kad ilgainiui sukaupti duomenys leidžia matyti pasikartojančius oro kokybės pokyčius ir geriau suprasti, kaip oro kokybė skiriasi skirtingose rajono vietose.
„Gyventojams svarbu ne tik žinoti, kad oro kokybė yra stebima, bet ir turėti galimybę patiems matyti rezultatus. Vieši duomenys suteikia daugiau aiškumo, padeda pastebėti pokyčius ir suteikia pagrindą konstruktyviam dialogui tarp gyventojų ir savivaldybės. Savivaldybei tai taip pat yra svarbus įrankis – turėdami daugiau duomenų galime tiksliau vertinti situaciją ir planuoti aplinkosaugos sprendimus“, – pažymėjo Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Algis Vaitkevičius.
Beveik 98 tūkst. eurų investicija į aplinkos kokybės stebėjimą
Projektas įgyvendintas pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-11-02 (RE) „Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą“.
Bendra projekto vertė siekia beveik 98 tūkst. eurų, iš jų 82 tūkst. eurų – Europos Sąjungos lėšos.
Vilniaus rajonas siekia, kad oro kokybės stebėjimas būtų ne tik specialistų darbo įrankis, bet ir gyventojams prieinama, suprantama informacija. Kuo daugiau turime duomenų apie aplinkos oro būklę, tuo tiksliau galime vertinti situaciją, pastebėti taršos epizodus ir priimti sprendimus, padedančius kurti švaresnę ir sveikesnę aplinką.
Oro kokybė – matoma, stebima ir suprantama.
Oro kokybės matavimų duomenis ir matuoklių vietas žemėlapyje gyventojai gali rasti „SmartEnvi“ platformoje: https://www.smartenvi.lt/projekt/vilnius
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