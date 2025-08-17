 Vilniaus sankryžoje pradedami modernizavimo darbai: numatomi eismo ribojimai

Vilniaus sankryžoje pradedami modernizavimo darbai: numatomi eismo ribojimai

2025-08-17 16:51
ELTOS inf.

Vilniuje, Rasų ir Drujos gatvių sankryžoje, dėl vykdomų planinių modernizacijos darbų nuo pirmadienio dalyje eismo juostų bus taikomi ribojimai, taip pat sumažintas leistinas greitis, pranešė JUDU.

Vilniaus sankryžoje pradedami modernizavimo darbai: numatomi eismo ribojimai
Vilniaus sankryžoje pradedami modernizavimo darbai: numatomi eismo ribojimai / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Skelbiama, kad darbų metu sankryžoje bus įrengta nauja šviesoforų infrastruktūra, apsaugotos kairiojo posūkio kryptys, taip pat iš dalies apsaugoti dešiniojo posūkio manevrai iš pagrindinės gatvės bei sumažintas perteklinių atramų kiekis.

Anot JUDU, sprendimas tvarkyti Rasų–Drujos sankryžą priimtas dėl to, nes ši jau daugelį metų yra fiksuojama kaip viena pavojingiausių sankryžų sostinėje.

Sankryžos modernizacija vyks rugpjūčio 18–23 dienomis, dėl vykstančių darbų viešojo transporto eismas nesikeis, o esant poreikiui eismą reguliuos policijos pareigūnai. 

Šiame straipsnyje:
Rasų–Drujos sankryža
Vilnius
modernizavimo darbai
Eismo ribojimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų