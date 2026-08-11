Vilniaus savivaldybė įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams

Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimą pasaulyje, teigiama antradienį išplatintame pranešime.
Apdovanojimai bus skiriami keturiose kategorijose, atspindinčiose skirtingus būdus, kuriais užsienio kilmės vilniečiai ar jų atstovaujamos organizacijos prisideda prie miesto gyvenimo.
„Už verslą, kuriantį Vilnių“ kategorijoje bus vertinami žmonės ar įmonės, Vilniuje vystantys verslus, kuriantys darbo vietas, investuojantys, diegiantys inovacijas ir prisidedantys prie miesto ekonominio gyvenimo.
„Už kultūrinį Vilnių“ apdovanojimas atiteks užsiimantiesiems reikšminga veikla meno ir kultūros srityse bei daugiakultūrinio miesto identiteto puoselėtojams.
„Už skanų Vilnių“ bus įvertinti gastronomijos srities talentai – sostinėje veikiančių kavinių, restoranų, barų ar kitų gastronominių iniciatyvų kūrėjai, prisidedantys prie miesto gastronominės kultūros.
Tuo metu „Vilniaus ambasadoriaus“ kategorija skirta žmogui, kuris aktyviai garsina Vilniaus vardą Lietuvoje ir užsienyje, pristato miestą savo kilmės šalyje ar tarptautinėse bendruomenėse.
„Tikimės, kad šie apdovanojimai taps miesto padėkos ženklu tiems, kurie pasirinko Vilnių ir savo veikla padeda jam augti. Tai kartu ir kvietimas mums visiems pamatyti, kiek daug skirtingų žmonių, idėjų bei istorijų šiandien sudaro mūsų miestą“, – sakė „Go Vilnius“ Užsienio talentų skyriaus ir „International House Vilnius“ vadovė Indrė Laučienė.
Nominantus apdovanojimams nuo rugpjūčio 11 iki 20 dienos gali siūlyti visi šalies gyventojai.
Iš jų vertinimo komisija kiekvienoje kategorijoje atrinks po tris nominantus, o laureatai bus išrinkti viešu balsavimu rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje.
Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti rugsėjo 5-ąją per „Vilnius Is My City“ renginį.
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