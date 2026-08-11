 Vilniaus savivaldybė įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams

Vilniaus savivaldybė įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams

2026-08-11 18:30
BNS inf.

Vilniaus miesto savivaldybė kuria naują tradiciją – įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams „Vilnius Is My City Awards“.

<span>Vilniaus savivaldybė įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams</span>
Vilniaus savivaldybė įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimą pasaulyje, teigiama antradienį išplatintame pranešime.

Apdovanojimai bus skiriami keturiose kategorijose, atspindinčiose skirtingus būdus, kuriais užsienio kilmės vilniečiai ar jų atstovaujamos organizacijos prisideda prie miesto gyvenimo.

„Už verslą, kuriantį Vilnių“ kategorijoje bus vertinami žmonės ar įmonės, Vilniuje vystantys verslus, kuriantys darbo vietas, investuojantys, diegiantys inovacijas ir prisidedantys prie miesto ekonominio gyvenimo.

„Už kultūrinį Vilnių“ apdovanojimas atiteks užsiimantiesiems reikšminga veikla meno ir kultūros srityse bei daugiakultūrinio miesto identiteto puoselėtojams.

„Už skanų Vilnių“ bus įvertinti gastronomijos srities talentai – sostinėje veikiančių kavinių, restoranų, barų ar kitų gastronominių iniciatyvų kūrėjai, prisidedantys prie miesto gastronominės kultūros.

Tuo metu „Vilniaus ambasadoriaus“ kategorija skirta žmogui, kuris aktyviai garsina Vilniaus vardą Lietuvoje ir užsienyje, pristato miestą savo kilmės šalyje ar tarptautinėse bendruomenėse.

„Tikimės, kad šie apdovanojimai taps miesto padėkos ženklu tiems, kurie pasirinko Vilnių ir savo veikla padeda jam augti. Tai kartu ir kvietimas mums visiems pamatyti, kiek daug skirtingų žmonių, idėjų bei istorijų šiandien sudaro mūsų miestą“, – sakė „Go Vilnius“ Užsienio talentų skyriaus ir „International House Vilnius“ vadovė Indrė Laučienė.

Nominantus apdovanojimams nuo rugpjūčio 11 iki 20 dienos gali siūlyti visi šalies gyventojai.

Iš jų vertinimo komisija kiekvienoje kategorijoje atrinks po tris nominantus, o laureatai bus išrinkti viešu balsavimu rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje.

Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti rugsėjo 5-ąją per „Vilnius Is My City“ renginį.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilnius Is My City Awards
apdovanojimas miestui nusipelniusiems užsieniečiams

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų