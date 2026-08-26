Vilniaus savivaldybė priedangų gerinimui skirs 1 mln. eurų

Kaip antradienį pranešė savivaldybė, lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangas užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas Vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms.
„Sukurdami šią finansavimo programą siekiame ne tik investuoti į techninius sprendimus, bet ir skatinti bendrą atsakomybę už saugumą. Miestas suteikia galimybes įsirengti reikalingas sistemas, o gyventojai kartu su kaimynais gali įsivertinti, ką verta patobulinti savo aplinkoje, susitarti dėl veiksmų ekstremaliųjų situacijų metu ir būti geriau pasirengus“, – pranešime teigė Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą.
Tuo metu išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriose oficialių priedangų nėra. Savivaldybės teigimu, jos taip pat galės reikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimui gauti.
Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama finansavimo suma siekia 20 tūkst. eurų (su PVM). Savivaldybės įstaigoms išlaidos bus padengiamos 100 proc., o kitais atvejais skirtingoms finansavimo priemonėms yra numatytos atitinkamos lubos.
Pirmąjį kvietimą savivaldybė ketina skelbti rugsėjo mėnesį.
ELTA primena, kad birželį ir gegužę dalyje šalies kelissyk skelbtas oro pavojus. Pastarąjį kartą birželio 13 dieną Lietuvos kariuomenė pranešė apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje. Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragino gyventojus išlikti ramiais, įspėjo apie statusą „Geltona“. Tiesa, vėliau pranešta, kad oro atakos įspėjimas atšauktas.
Kiek anksčiau – gegužės 21-ąją – oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus. Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Paskelbus oro pavojų, paaiškėjo, kad dalis priedangų buvo užrakintos, o kai kurios švietimo įstaigos veiksmus koordinavo ne taip, kaip turėtų – kvietė tėvus bei globėjus pasiimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitymų, nesilaikė nustatytų principų.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
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