Vilniaus „Taikos“ progimnazija pervadinama Leonido Donskio vardu

Tokį sprendimą šią savaitę priėmė Vilniaus miesto taryba, jis įsigalios nuo gruodžio.
Mokyklos bendruomenės teigimu, keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva, nes šiuo metu pavadinimas „Taika“ atspindi universalią ir svarbią vertybę, tačiau yra bendrinis ir mažiau apibrėžiantis konkrečią ugdymo kryptį.
Anot jos, siekiama mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis.
L. Donskio vardas pasirinktas dėl jo veiklų ir idėjų, kurios siejamos su pagarba žmogui ir jo orumui, kritiniu mąstymu, taip pat gebėjimu konfliktus spręsti taikiai ir argumentuotai.
Mokyklos bendruomenės vertinimu, pavadinimo keitimas prisidės prie aiškesnio mokyklos identiteto, sudarys prielaidas kurti kryptingas ugdymo tradicijas ir kultūrą bei stiprins jos išskirtinumą ir atpažįstamumą.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas tarybos posėdyje teigė, kad savivaldybė šiuo klausimu pasitiki mokyklos bendruomene, todėl sprendimą svarbu palaikyti.
„Turėjome mes čia pavadinimų keitimo daug didesnių audrų kitose įstaigose, o čia iš tikrųjų iniciatyva iš mokyklos bendruomenės labai vieningai pateikta, ir su argumentais, ir su gan aiškiu pozicionavimu, kodėl tas pavadinimas turi atsirasti“, – sakė jis.
Ar įmanoma surasti kokią nors asmenybę, kuri būtų vienareikšmiškai gerai vertinama?
Tarybos narys Aleksandras Nemunaitis taip pat pritarė merui, kad mokyklai neturėtų būti primetamas pavadinimas, o sprendžiant dėl jo svarbiausia atsižvelgti į mokyklos bendruomenės valią.
„Tai būtų labai nedemokratiška ir manau, kad tikrai privaloma atsižvelgti. Ar įmanoma surasti kokią nors asmenybę, kuri būtų vienareikšmiškai gerai vertinama? Gal Motina Teresė, bet ir tai turbūt atsirastų žmonių, kuriems tai nepatiktų“, – kalbėjo jis.
Tuo metu tarybos narys Povilas Pinelis kėlė klausimą, ar savivaldybei nereikėtų turėti nuoseklesnės mokyklų pavadinimų politikos, atkreipdamas dėmesį į nuolat besikeičiančius sostinės mokyklų pavadinimus.
L. Donskis (1962–2016) – filosofas, politikos teoretikas ir komentatorius, idėjų istorikas ir socialinis analitikas.
Jo darbai išsiskyrė erudicija, humanizmu, dėmesiu minties laisvei ir tolerancijai, taip pat skatino kritinį mąstymą, europinių vertybių puoselėjimą ir dialogą tarp skirtingų kultūrų bei idėjų.
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