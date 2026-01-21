Vilniaus vaikai trečius metus iš eilės mokosi už mokyklos ribų

2022 m. Vilnius su šiuo projektu nugalėjo 600 miestų ir laimėjo 1 mln. JAV dolerių Pasauliniame merų iššūkyje, kurį organizuoja „Bloomberg Philanthropies“ fondas.
,,Vilnius dažnai vadinamas švietimo inovacijų centru, nes nebijome išbandyti modernių ir alternatyvių ugdymo būdų. Vienas jų – „Vilnius yra mokykla“ projektas, kurio sėkmę kuria mūsų nuolat tobulėti norintys mokytojai. Per trejus metus prie projekto prisijungė daugiau nei 5000 Vilniaus mokytojų ir daugiau nei 140 partnerių, 2025 metais daugiau nei 100 tūkst. pamokų vyko už mokyklos ribų. Labai džiaugiuosi, kad Vilniuje rodome pavyzdį visai šaliai, kaip galima keisti tradicinį mokymąsi klasėje ir suderinti miesto pažinimą ne tik su pamokos tema, bet ir praktiškai išbandyti kai kurias profesijas”, – sako Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Dešimt Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų buvo apdovanotos už aktyvų įsitraukimą ir nuoseklų dalyvavimą projekte „Vilnius yra mokykla“, bei už tikėjimą projekto kuriama verte švietimo ateičiai ir prisiimtą atsakomybę ieškoti naujų ugdymo formų, auginant pilietišką, savo miestą pažįstantį vilnietį. Kartu su padėkomis, mokyklos buvo apdovanotos simbolinėmis aktyviausių mokyklų lentelėmis bei specialiai šiems apdovanojimams sukurtais Vilniaus šachmatų rinkiniais.
Aktyviausių mokyklų apdovanojimus pelnė Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla, Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija, Vilniaus Šilo ugdymo centras, Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla, Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla.
„Nors esame specialiojo ugdymo mokykla, mūsų vaikai taip pat aktyviai dalyvauja projekto pamokose. Ir mums labai smagu, kad jūs galite mūsų mokinius kartu su visais kitais mokiniais matyti pilyse, muziejuose, parkuose. Taip mes skatiname tą įtrauktį, kai mūsų vaikai yra kartu su kitais vaikais tose pačiose veiklose“, – renginio metu sakė Vilniaus Šilo ugdymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Bajerčiūtė.
Dešimčiai aktyviausių partnerių buvo įteikti vienetiniai keramikės, Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros docentės Rūtos Šipalytės kūriniai. Pati menininkė sako, jog šį kūrinį galima pavadinti „Pažinimo namais“, turint minty Vilnių kaip kiekvieno jame gyvenančiojo namus, jaukumą ir pažįstamą erdvę, tačiau tuo pačiu atvirus pažinimui, mokymuisi.
Pirmą kartą apdovanotos Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, UAB „Akropolis Group“, „Swedbank“ Finansų laboratorija ir Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka.
Antrą kartą apdovanotas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, LR valstybinis patentų biuras ir viešoji įstaiga „Active Vilnius“. LR Krašto apsaugos ministerija, VASA (Vilniaus atliekų sistemos administratorius) ir Valstybės duomenų agentūra apdovanojimus pelno jau trečią kartą. Visos kartu šios dešimt aktyviausių organizacijų per 2025 metus priėmė beveik 20 000 mokinių.
Padėkota ir Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ komandai, suorganizavusiai pamokų, priėmusių daugiau nei pusantro tūkstančio mokinių.
„Auginti kūrybingus žmones yra vienas iš mūsų tikslų. Savo kuriamose pamokose ir kalbame apie kūrybiškumą – kad kiekvienas esame kūrėjas, kad turime gerbti kitų kūrėjų darbą. Šis projektas mus skatina kurti naujas pamokas, naujas formas įdomiai pasakoti apie savo veiklą. Ir labai džiaugiamės matydami, kad mokiniams įdomu, matydami jų sumanumą, kūrybiškumą, įsitraukimą“, – džiaugėsi LR valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė.
2025 metais Vilniaus miesto savivaldybės mokyklos daugiau nei 100 000 pamokų vedė už mokyklos ribų. Vidutiniškai – virš 5 proc. visų pamokų per mėnesį vyko ne mokyklos teritorijoje. Pagal naujausią, 2025 m. pabaigoje atliktą kasmetinę apklausą, 60 proc. mokinių teigia, kad pamokos už mokyklos ribų padeda geriau sutarti su bendraklasiais, o 73 proc. 5–12 klasių mokinių sako, jog tokios pamokos padeda geriau pažinti Vilnių.
