Vilniaus valdžia Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vietoje esančias patalpas parduos už 4 mln. eurų

Rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame aukcione turtas bus parduodamas už 15,3 proc. mažesnę pradinę kainą nei pernai rugpjūtį, kai pirmą kartą patalpas bandyta parduoti už 4,73 mln. eurų.
Sostinės savivaldybė anksčiau BNS sakė, kad pastaraisiais metais pastate veikė teatras „Vilniaus klasika“, taip pat šiose patalpose buvo surinktas ir eksponuotas Nacionalinės koncertų salės akustinis modelis, anksčiau veikė ir Vilniaus miesto savivaldybės įkurtas „Sostinės sporto centras“.
Parduodamos patalpos Vytenio gatvėje yra pirmame aukšte, 2,9 tūkst. kv. m pločio, o tai sudaro apie 60 proc. viso pastato ploto.
„Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pagal bendrąjį planą (...) numatoma atstatyti Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios pastatą, todėl norint nugriauti, atlikti rekonstrukciją arba statyti iš naujo reikėtų atstatyti Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios pastatą, kitu atveju parduodamoms patalpoms galimi tik paprastojo arba kapitalinio remonto darbai“, – rašoma aukciono skelbime.
Savivaldybės teigimu, iš reglamento išbraukus prievolę atstatyti bažnyčios pastatą, naujasis patalpų savininkas vis tiek turėtų išsaugoti autentiškas bažnyčios struktūras.
„Užtikrinti jų atvėrimą ir prieinamumą sudarant galimybes su Vilniaus miesto savivaldybe suderintu laiku jas neatlygintinai apžiūrėti visuomenei“, – teigė sostinės valdžia.
Pastatas, kuriame yra parduodamos patalpos, nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, tačiau, kadangi jis yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, Naujamiestyje, jis savaime priskirtas vertingųjų savybių požymių turinčių objektų kategorijai.
Kultūros paveldo departamento (KPD) Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja Gerda Mockevičė anksčiau BNS sakė, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas tokiems pastatams pritaikymo apimčių nereglamentuoja, tačiau „teisės aktai įpareigoja statybos darbus vykdyti tyrimų pagrindu, todėl planuojant pastato pritaikymą turi būti atsižvelgta į išlikusias gelžbetonio konstrukcijas“, kurios priklausė Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiai.
Patalpų aukcionas numatomas rugpjūčio 24-25 dienomis.
(be temos)
(be temos)