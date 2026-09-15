Vilniečiai jau gali teikti paraiškas priedangoms pagerinti

„Pastaruosius metus daug dėmesio skyrėme priedangoms mieste identifikuoti, o dabar norime užtikrinti, kad jos veiktų kaip operatyvus ir gyventojams prieinamas tinklas. Siekiame, kad priedangos būtų saugios, lengvai pasiekiamos ir parengtos veikti tada, kai jų gali prireikti labiausiai. Investuodami į jų parengtį tikimės paskatinti gyventojus ne tik rūpintis savo name esančių priedangų būkle, bet ir stiprinti saugumo žinias plačiąja prasme“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek Vilniuje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą. Išimtis taikoma ugdymo įstaigoms, kuriose oficialių priedangų nėra – jos taip pat galės reikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimui gauti.
Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama Savivaldybės finansavimo suma yra 20 tūkst. Eur su PVM. Savivaldybės įstaigoms išlaidos bus padengiamos 100 proc., kitais atvejais skirtingoms finansavimo priemonėms yra numatytos atitinkamos lubos.
Rugsėjo 21 d. 11.30 val. vyks konsultacija pareiškėjams, kurios metu bus paaiškinta, kaip tinkamai parengti ir pateikti paraišką. Paraiškas galima teikti iki spalio 18 d., siunčiant paštu [email protected].
Reikalingi dokumentai ir taisyklės skelbiamos: https://vilnius.lt/savivaldybe/saugus-miestas/civiline-sauga/priedangu-parengties-didinimo-projektas
Dėmesys alternatyviems patekimo į priedangą būdams
Patekimas į priedangą negali priklausyti nuo vieno asmens ar vieno rakto, todėl svarbu turėti atsarginius atrakinimo būdus.
Pagal numatytą tvarką Savivaldybė finansuos iki 95 proc. automatinio ar nuotolinio priedangų atrakinimo sistemų įrengimo išlaidų, bet ne daugiau nei 5 tūkst. Eur. Jei bus pasirinkti kitokie sprendimai, bus kompensuojama iki 40 proc. jų įrengimo kaštų, bet ne daugiau nei 1 tūkst. Eur.
Finansavimas bus skiriamas tik toms priedangoms, kurios gyventojams bus prieinamos visą parą, o visos patekimą ribojančios kliūtys, tokios kaip durys, vartai ar pertvaros atveriamos ne ilgiau kaip per 5 minutes. Taip pat privaloma numatyti atsarginį patekimo būdą ir paskirti kelis už priedangos atvėrimą atsakingus asmenis.
Priemonės apsaugai nuo stiklo šukių
Pastatuose, kuriuose nėra pakankamai priedangų ar saugių zonų, rekomenduojama pasitelkti papildomas priemones, kurios apsaugotų nuo stiklo dužimo keliamų pavojų. Tai gali būti apsauginės plėvelės, nuleidžiamos ar sulankstomos apsauginės žaliuzės, skydai ar kitos lygiavertės priemonės.
Pasitelkiant Savivaldybės finansavimą, tokias priemones galima įrengti priedangose arba žemiausio pastato aukšto patalpose, jeigu tai yra viešąsias paslaugas teikianti įstaiga, kurioje priedangos nėra arba jos ploto nepakanka ten įprastai kasdien esantiems žmonėms. Vienam objektui maksimaliai gali būti skiriama 15,2 tūkst. Eur, finansuojant iki 80 proc. išlaidų.
Papildomiems infrastruktūros projektams – pagalba pateikti paraiškas Vidaus reikalų ministerijai
Trečioji finansavimo priemonė skirta padėti parengti techninį projektą ar kitus būtinus projektinius dokumentus, reikalingus siekiant dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos finansuojamoje priedangų infrastruktūros plėtros programoje.
Savivaldybė gali visiškai padengti techninio projekto ar kitų reikiamų dokumentų parengimo išlaidas. Taip pat gali būti kompensuojama iki 80 proc. papildomų darbų, kurie būtini projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Tai gali būti inžinerinių tinklų perkėlimas, elektros įvado ar instaliacijos pritaikymas, patekimo į priedangą maršruto pertvarkymas, konstrukcijų išardymo ir atkūrimo darbai, durų angų pritaikymas bei kiti techniniai darbai.
Finansavimas skiriamas tik tiems objektams, kurie po numatytų darbų galės atitikti VRM nustatytus reikalavimus priedangoms. Vertinama, ar objektas bus tinkamos talpos, užtikrins reikiamą apsaugos lygį, turės būtinas inžinerines sistemas ir galės suteikti gyventojams prieglobstį nustatytą laiką.
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