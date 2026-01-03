Vilniečiams renkant vardus vaikams kūrybingumo netrūksta

„Vardas – pirmoji dovana, kurią tėvai įteikia naujagimiui. Vilniečiai tikrai kūrybingi, ieško prasmių, skambesio ir šilumos – varduose atsispindi ir šeimų vertybės, ir šiuolaikinės tendencijos. Kasmet matome, kad tėvai drąsiai renkasi tiek jau žinomus, tiek išskirtinius vardus – tai rodo, kad vardas šeimai yra ne tik formalumas, bet ir jausmas, tai vaiko pristatymas pasauliui. Statistika rodo, koks įvairus ir gyvas yra Vilnius“, – sakė Vilniaus savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolanta Kuzmienė.
Mergaičių vardų dešimtuke iš ketvirtosios pozicijos į pirmąją pakilo Emilija, iš dešimtosios į penktąją pakilo Ema ir net į devintą iš antros nukrito Olivija. Dešimtuke pernai atsirado du naujokai – Saulė ir Milana.
Berniukų populiariausių vardų dešimtuke taip pat įvyko pokyčių. Pernai pirmąją vietą Jonui užleidęs Lukas vėl tapo vardų dešimtuko lyderiu, o jo vietą vėl užėmė Jonas. Devintoje vietoje buvęs Matas kilo į penktąją. Tarp senbuvių atsirado trys naujokai – Markas, Kajus ir Dominykas.
Tarp rečiausių mergaitėms suteiktų vilniečių vardų 2025-aisiais randame Mėnulę, Mūzą, Aprilę, Taliją, Aizakėlę, Vėtrę, Vėjūnę, Vėją, Safyrą, Erą, Eufemiją, Doriją, Arlitą, Vilnę, Amadėją, Lyją. Tarp rečiausių berniukų vardų buvo Zedechijas, Liūtas, Dravis, Mauricijus, Vilnius, Kimis, Trojus, Perkūnas, Kovas, Vėjas, Atvydas, Eigilis, Gajus, Santinas, Juvencijus, Beržas.
Populiariausi naujagimių mergaičių vardai:
1. EMILIJA
2. SOFIJA
3. AMELIJA
4. ADELĖ
5. EMA
6. SAULĖ
7. LIEPA
8. LĖJA
9. OLIVIJA
10. MILANA
Populiariausi naujagimių berniukų vardai:
1. LUKAS
2. JONAS
3. BENAS
4. ADOMAS
5. MATAS
6. MARKAS
7. NOJUS
8. LEONAS
9. KAJUS
10. DOMINYKAS
Bendras sostinėje sudarytų gimimų įrašų skaičius pastaraisiais metais mažėja: 2025 m. sudaryti 7 926 gimimo įrašai, 2024 m. – 8 343 gimimo įrašai, 2023 m. – 9 101 gimimo įrašai, 2022 m. – 10 000, 2021 m. – 10 527.
2025-aisiais įregistruota daugiau gimusių mergaičių nei ankstesniais metais: berniukų įregistruota 3 877, o mergaičių – 4 020. 2024 m. registruota 4 176 berniukų ir 3 985 mergaičių. 2025-aisiais gimė daugiau dvynukų – 56, 2024 m. – 47, 2023 m. – 71, 2022 m. – 103. Pastaruosius trejetą metų Vilniuje registruota po vieną trynukų gimimą.
Daugiausiai gimimų įregistruota: liepą – 440, rugsėjį – 451 ir spalį – 418.
Rekordiniai santuokų metai
Jau keletą metų Vilniuje įregistruotų santuokos įrašų mažėjo. 2025-aisiais registracijos skaičiai tiesiog rekordiniai – pernai Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje viso sudaryta 5 185 santuokų sudarymo įrašai, iš jų Vilniaus mieste susituokė 2 531 poros, bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukta į apskaitą – 781, užsienio valstybėje sudarytų santuokų įtraukta į apskaitą – 1 873. 2024 m. Vilniuje susituokė 2 386 poros, 2023 m. susituokė 2 548 poros.
„Didėjantis santuokų skaičius rodo, kad žmonės vis dar nori švęsti meilę ir įsipareigojimą. Kiekvienos poros istorija unikali, pilna vilties, prasmės ieškojimo ir tikėjimo meile. Šiemet Santuokų rūmuose susituokė net 2 189 poros. Džiugina ir tai, kad poros ieško joms prasmingų bei išskirtinių vietų šiai dienai paminėti. Visuomet su malonumu vykstame tuokti į porų pasirinktas vietas Vilniaus mieste. Šiemet įregistravome 342 tokias santuokas. Taip pat santuokos ilgaamžiškumo ir tvirtumo simboliu yra poros kasmet atvykstančios į Santuokų rūmus paminėti savo santuokos jubiliejinės sukakties”, – sakė Vilniaus savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolanta Kuzmienė.
Tradiciškai jaunieji rinkosi Vilniaus rotušę, Bernardinų sodą, skverą prie Santuokų rūmų, šiemet padaugėjo santuokų Televizijos bokšte, taip pat tuokėsi Vilniaus oro uoste, Kazickų šeimos rezidencijoje, MO muziejuje, Baldžio ežero paplūdimyje.
Sudaryta 491 santuoka su užsienio valstybių piliečiais.
Populiariausios santuokų registravimo datos buvo: liepos 19 d. susituokė 44 poros, liepos 25 d. – 47 poros, rugpjūčio 8 d. – 45 poros, rugpjūčio 14 d. – 43 poros, rugpjūčio 16 d. – 42 poros, rugpjūčio 30 d. – 44 poros, rugsėjo 6 d. – 42 poros. Kalėdiniu laikotarpiu gruodžio 27 d. – 28 poros.
2026 m. vasaros mėnesių populiariausi laikai jau užimti, šiuo metu populiariausioms dienoms – birželio 6 d. ir 26 d., rugpjūčio 8 d. laisvų vietų beveik nebeliko. Jau priimti 4 prašymai įregistruoti santuoką 2027 m., 1 prašymas 2028 m.
Taip pat sudaryta 1 886 santuokos nutraukimo įrašų, iš jų Vilniuje įregistruota ištuokų – 1 542, įtraukta į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotų ištuokų – 344. 2024 m. Vilniuje įregistruota ištuokų – 1 605, 2023 m. – 1 526.
