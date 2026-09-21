Vilnietis pašiurpo nuo vaizdų prie parduotuvės

Vilniaus pakraštyje dirbantis vilnietis sako, kad tai, ką mato, – nebepakenčiama ir nesaugu.
„Taip akivaizdžiai ateina apsvaigę“, – pasakojo vilnietis Audrius Andriuškevičius.
Vyras pasakoja, kad automobilių stovėjimo aikštelėje prie Lentvario gatvėje esančios parduotuvės pastebi ne tik apsvaigusius pėsčiuosius, bet ir vairuotojus. Anot liudininko, būna tokių situacijų, kai alkoholį vartoja čia pat, automobilių stovėjimo aikštelėje, tik išėję iš parduotuvės, ir atsisėda prie vairo.
„Automobilyje išgeria. Yra buvę tokių situacijų, kad užmiega, kažkiek pasnaudžia ir tada išvažiuoja“, – pasakojo A. Andriuškevičius.
Pastebėti pažeidėjai – ne jaunimas, o dažnai suaugę, galimai dirbantys žmonės.
„Nepanašu, kad būtų užsieniečiai. Gymis panašus į mūsų, standartinės išvaizdos. Ryte daugiau atvažiuoja su specialia apranga, matosi, kad statybose dirbantys“, – pasakojo A. Andriuškevičius.
„Rajonai besiplečiantys, atsikelia daug jaunų šeimų, labai daug vaikų. Dabar rugsėjis prasidėjęs, dar didesnis judėjimas, tai tikrai yra neramu“, – kalbėjo vilnietė Monika Jovaišienė.
Kodėl taurelės mėgėjai pamėgo būtent šią vietą?
„Mes gyvename atokiau nuo miesto centro ir gal tie vairuotojai čia jaučiasi drąsesni“, – svarstė M. Jovaišienė.
„Taip, yra, tokių dalykų yra, labai daug yra netgi. Ateina, išgeria ir viskas“, – sakė praeivė.
„Kad būtent ši vieta yra probleminė, tokios informacijos neturime, bet panašių situacijų būna dažnai ir daugelyje parduotuvių. Ar čia statybininkai, sunku pasakyti, bet tose parduotuvėse, kurios arčiau gyvenamųjų kvartalų, pasitaiko ir apsauga mato“, – teigė „Rimi“ atstovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Anot pasibaisėjusio liudininko, tai ne vienas ar du nuolat išgerti mėgstantys asmenys – veidai vis keičiasi.
„Labai sudėtinga situacija, nes pats nieko padaryti negali. Vakar sutikome policijos pareigūnus, jie sako: „Atsiųskite nuotrauką.“ O paklausus, ar galima jiems skambinti, sako: „Galite, bet mes atvyksime po pusės valandos, nes ir taip daug darbo turime, nieko nespėjame“, – pasakojo A. Andriuškevičius.
„Tikrai norėtųsi ir kitokios policijos reakcijos “, – pridūrė M. Jovaišienė.
„Galėtų dažniau būti policijos“, – sakė praeivė.
Vietos valdžia sako, kad tokia situacija netoleruotina.
„Pasikviesime bendruomenės pareigūną, žiūrėsime. Suprantame, kad policija turi ribotus išteklius. Žiūrėsime, kelsime iniciatyvą, kad kaimynai registruotų kameras ir kreiptųsi į policiją dėl vaizdo įrašo, kad būtų galima ištirti vieną ar kitą atvejį“, – teigė seniūnaitis Jonas Ragaišis.
Anot vilniečių, kadangi tai miesto pakraštys, tikėtina, jog policija per porą minučių neatvažiuos, o išgėręs vairuotojas nelauks – paspaus greičio pedalą ir nuvažiuos savo keliais.
„Turiu patikinti, kad ir Vilniaus pakraštyje dirba policija, ir reagavimo laikas efektyvus“, – tikino Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Policija pripažįsta, kad neblaivūs vairuotojai Lietuvoje vis dar yra opi problema. Pareigūnai per metus išaiškina apie 10 tūkst. tokių pažeidėjų. Vieni gailisi, tačiau yra ir tokių, kurie nė nesuvokia, kad elgiasi netinkamai.
„Tenka neblaivų sustabdžius išgirsti: „Man atostogos ir ko jūs iš manęs norite?“ Tai potencialūs žudikai. Policija juos eliminuoja iš eismo“, – kalbėjo V. Grašys.
Dėl tų, kurie dar neeliminuoti iš eismo, policija prašo visuomenės įsitraukimo.
„Pirmiausia reikia neleisti tokiam asmeniui sėsti prie vairo, įspėti jį, imtis priemonių“, – ragino V. Grašys.
„Čia ir konfliktas gali įvykti. Raktus iš jo atimti, pagąsdinti – kaip iš tikrųjų?“ – klausė M. Jovaišienė.
„Kartais pasakai tam išgėrusiam, bet dar sulauki agresijos“, – pasakojo A. Andriuškevičius.
„Jeigu matome pavojingai besielgiantį asmenį – kreiptis 112, informuoti policiją“, – pabrėžė V. Grašys.
Nors tokiose vietose kaip parduotuvės yra apsauga, jos darbuotojai reaguoja bendra tvarka – kviečia policiją.
„Apsaugos darbuotojai bejėgiai, jie negali pasodinti ir neleisti važiuoti“, – teigė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Policija primena, kad neblaiviam vairuotojui gresia prarasti teisę vairuoti, piniginė bauda, o taip pat gali būti konfiskuotas automobilis. Jei girtumas viršija pusantros promilės, gresia baudžiamoji atsakomybė.
Gyventojams, kurie bijo pranešti, nes nėra iki galo įsitikinę ir baiminasi sulaukti atsakomybės dėl klaidingo pranešimo, policija atsako:
„Jeigu žmogus nurodė aplinkybes, pagal kurias jis sprendė, atsakomybės nėra. Geriau, kai yra rizika, pranešti, o ne nepranešti“, – aiškino V. Grašys.
Parduotuvių aikštelės filmuojamos. Atstovė sako, kad perspės apsaugą, jog šioje vietoje į vairuotojus būtų atkreiptas didesnis dėmesys.
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